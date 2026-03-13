TP.HCM: Từ 16-3, nộp lệ phí sát hạch lái xe không tiền mặt 13/03/2026 21:18

(PLO)- Từ 16-3, thí sinh thi sát hạch lái xe có thể nộp lệ phí sát hạch ở bất cứ đâu mà không cần đến trực tiếp nơi tổ chức sát hạch để nộp tiền mặt.

Ngày 13-3, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo về việc tổ chức thu phí và lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) không dùng tiền mặt.

Theo PC08, kể từ ngày 16-3, Phòng PC08 sẽ chính thức triển khai thu phí và lệ phí sát hạch, cấp GPLX không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR động đối với tất cả các kỳ sát hạch được tổ chức trên địa bàn TP.

Phòng PC08 tập huấn công tác tổ chức thu phí và lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe không dùng tiền mặt. Ảnh: PC08

Cụ thể, thay vì phải xếp hàng chờ đợi để nộp tiền mặt, thí sinh chỉ cần nhận mã QR từ các trường, cơ sở đào tạo hoặc trung tâm sát hạch lái xe để thực hiện quét mã QR động trên các ứng dụng ngân hàng. Thí sinh có thể thực hiện thanh toán ở bất cứ đâu thông qua sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến của các ngân hàng trên điện thoại di động mà không cần đến trực tiếp nơi tổ chức sát hạch để nộp tiền mặt.

Đồng thời, việc này cũng giúp cho thông tin được minh bạch và chính xác. Thông tin số tiền cần đóng để được tham gia kỳ sát hạch thể hiện rõ ràng để học viên biết và thực hiện việc thanh toán.

Khi quét mã QR, các thông tin như họ tên, số CCCD và số tiền cần nộp đã được tích hợp sẵn. Thí sinh chỉ cần kiểm tra lại và thực hiện thanh toán.

Trong trường hợp thí sinh không đạt kỳ sát hạch, tiền lệ phí cấp GPLX (115.000 đồng) sẽ được hệ thống tự động hoàn trả vào tài khoản thanh toán ban đầu.

Sau khi thanh toán và đạt các nội dung sát hạch, thông tin GPLX mới sẽ nhanh chóng được đồng bộ lên ứng dụng VNeID (định danh mức độ 2) và VNeTraffic, giúp thí sinh có thể sử dụng GPLX điện tử ngay khi có kết quả trên hệ thống dữ liệu GPLX của Cục CSGT.

Ngay sau khi Phòng CSGT kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký sát hạch GPLX đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch, các trường, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe sẽ phối hợp với Phòng CSGT và Ngân hàng Vietcombank tạo mã QR động cho từng học viên.

Sau đó, học viên thanh toán phí và lệ phí qua quét mã QR động trước kỳ sát hạch ít nhất 7 ngày. Sau thời hạn này, mã QR thanh toán sẽ tự động khóa. Căn cứ kết quả thanh toán, Phòng CSGT sẽ phối hợp với các trường, trung tâm sát hạch và cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách thí sinh tham gia kỳ sát hạch và tổ chức sát hạch theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an.

Phòng PC08 cũng lưu ý với thí sinh, trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi và không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp (Quy định tại Thông tư số 154/2025 của Bộ Tài chính).

Việc thực hiện thanh toán phí và lệ phí sát hạch cấp đổi GPLX đối với tất cả các kỳ sát hạch thông qua quét mã QR động kể từ ngày 16-3 của Phòng PC08.