Đà Nẵng xây tuyến cao tốc nội thị 4 làn xe, mở rộng nhiều đường lớn 13/03/2026 10:18

(PLO)- TP Đà Nẵng sẽ xây dựng tuyến cao tốc nội thị nối trung tâm TP đến Chu Lai, quy mô 4 – 6 làn xe.

Ngày 13-3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP vừa thông báo kết luận của ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm về giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất sự cần thiết phải xây dựng tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối nhanh trung tâm TP với khu đô thị phía nam (Tam Kỳ - Chu Lai).

Sẽ có tuyến cao tốc nội thị kết nối trung tâm TP Đà Nẵng đến Chu Lai. Ảnh: TẤN VIỆT

Về phương án phân kỳ, có thể nghiên cứu đầu tư trước mắt 4 – 6 làn xe. Khi lưu lượng phương tiện lớn sẽ đầu tư đồng bộ toàn mặt cắt đường.

Quy mô các khu vực TOD cần tính toán kỹ, đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa hình, khu vực dân cư hiện trạng. Phương án quy hoạch sử dụng đất khu vực TOD nghiên cứu ưu tiên nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phát triển, khai thác lợi thế hướng sông Trường Giang.

Sở Xây dựng được giao chủ trì cập nhật dự án vào quy hoạch TP và các quy hoạch liên quan.

Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP được giao làm chủ đầu tư tuyến cao tốc nội thị, phối hợp Sở Xây dựng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Về việc mở rộng tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, ông Ấn giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu tổng thể khu vực có khu đô thị lấn biển.

Cần xác định lại tính chất, quy mô của tuyến đường và vai trò kết nối đối với dự án khu đô thị lấn biển để đề xuất phương án mặt cắt ngang đường, cảnh quan dọc tuyến.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng thống nhất phương án mở rộng tuyến đường ven biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Hội An.

Về dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G, ông Ấn thống nhất trước mắt đầu tư cải tạo nâng cấp, đảm bảo thông suốt hai làn xe từ khu du lịch Núi Thần Tài đến xã Đông Giang.

Đồng thời, Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP được giao khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công trong năm 2026 đối với các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tránh nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu).

Tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối khu thương mại tự do; dự án cải tạo đường Nguyễn Phước Chu – Tạ Quang Bửu nối đường tránh nam Hải Vân.