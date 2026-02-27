Đà Nẵng sẽ chuyển cảng cá lớn nhất miền Trung thành cảng du lịch 27/02/2026 11:51

(PLO)- Đà Nẵng sẽ cải tạo âu thuyền Thọ Quang – cảng cá lớn nhất miền Trung thành cảng du lịch, nghiên cứu xây dựng một âu thuyền mới ở phía nam TP.

Sáng 27-2, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua một số tờ trình quan trọng. Đáng chú ý nhất là tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, nếu Đà Nẵng không thông qua quy hoạch này trước ngày 1-3 thì theo quy định phải làm lại quy hoạch mới và phải mất hai năm. Do đó, Bí thư Đà Nẵng đã chỉ đạo phải khẩn trương triển khai để trình HĐND TP thông qua.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Minh cho hay, Bí thư Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp để chuẩn bị thành lập ban chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm. UBND TP đã họp, trước mắt thông qua sáu công trình giao thông trọng điểm.

Trong đó có việc nâng cấp tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa ven biển, đường cao tốc Đà Nẵng – Chu Lai, mở rộng cải tạo Quốc lộ 14B. Cùng với đó là một số tuyến đường phía tây bắc gắn kết khu công nghệ cao với khu thương mại tự do - cảng Liên Chiểu.

“Triển khai các dự án này sẽ tạo ra không gian phát triển mới, cải tạo được giao thông đô thị, hình thành những đô thị vệ tinh theo hình thức TOD mới để phát triển TP”, ông Minh nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo ông Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng sẽ cải tạo âu thuyền Thọ Quang (cảng cá lớn nhất miền Trung) thành cảng du lịch. Đồng thời nghiên cứu xây dựng âu thuyền mới ở phía nam TP tại khu vực Hồng Triều hoặc Tam Quang.

Đà Nẵng cũng đang mời tư vấn để làm quy hoạch toàn bộ khu vực nam Hội An, từ cầu Cửa Đại vào các xã Thăng An, Thăng Trường để kết nối toàn bộ khu vực này.

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thành Tiến cho hay, dự thảo quy hoạch chưa ưu tiên phát triển các khu công nghiệp lớn mà dàn trải quá nhiều cụm công nghiệp nhỏ.

Hiện TP có 34 cụm công nghiệp, trong dự thảo nêu đến năm 2030 phát triển lên 154 cụm công nghiệp. Ông Tiến cho rằng như vậy là quá nhiều, không cần thiết, nguy cơ lớn ảnh hưởng đến môi trường nên cần ưu tiên phát triển các khu công nghiệp lớn.

Đại biểu BhLing Mia. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đại biểu BhLing Mia, một trong những mũi nhọn của Đà Nẵng là phát triển trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia, nhưng chiến lược phát triển phía tây TP còn quá mơ hồ.

Trong 18 xã phía tây Đà Nẵng, có sáu xã tiếp giáp với Lào, tổng cộng 120 km đường biên giới. Do đó cần có định hướng chiến lược phát triển phía tây, vừa bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vừa đảm bảo yếu tố phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, hài hòa giữa hai đường biên giới.

Ông BhLing Mia nói thêm, cần đặt mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo ở phía tây TP. Năm 2022, huyện Tây Giang cũ đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũ xin chủ trương khảo sát nghiên cứu làm điện gió.

Ngành điện đã khảo sát và đánh giá các xã phía tây có khả năng đầu tư được điện gió, nên cần khai thác tối đa tiềm năng về năng lượng tái tạo. Đồng thời phải đầu tư mạnh mẽ hạ tầng giao thông dọc biên giới.

Sau phần thảo luận, đã có 76/76 đại biểu có mặt tán thành thông qua dự thảo điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.