Nếu hành khách mắc kẹt trước giao thừa, Đà Nẵng sẵn sàng điều xe chở về quê 05/02/2026 13:57

(PLO)- Bến xe trung tâm Đà Nẵng sẵn sàng phương án hỗ trợ, điều động xe, kiên quyết không để hành khách nào bị mắc kẹt lại trước giao thừa Tết Bính Ngọ.

Trao đổi với PLO ngày 5-2, ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bến xe trung tâm Đà Nẵng đã phân công, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng vị trí; đảm bảo xe tăng cường và giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

Do khách toàn đặt vé online, phòng vé tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng hiện chỉ để quảng bá hình ảnh các nhà xe là chính. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lợi, đơn vị đã làm việc với các nhà xe về phương án giải tỏa khách trong những ngày cao điểm. Tất cả các xe tăng cường phải thông báo trước cho bến xe để sắp xếp, bố trí nốt, tài.

Ghi nhận của PV tại phòng vé Bến xe trung tâm Đà Nẵng, không khí rất thưa vắng do đa phần hành khách đặt vé online. “Giờ đặt vé qua điện thoại hết nên phòng vé chỉ để giới thiệu thôi. Khách đến sát giờ đi mới lên bến, rất thuận lợi”, ông Lợi nói.

Ông Lợi nhấn mạnh, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã yêu cầu không để khách ở lại qua giao thừa. Nếu có khách bị lỡ chuyến, bến xe sẵn sàng điều động xe riêng chở khách ra quốc lộ tìm xe Bắc – Nam.

“Cách đây vài năm, chúng tôi điều xe 16 chỗ của đơn vị chở khách bị lỡ chuyến về tới Nghệ An, không lấy tiền”, ông Lợi kể.

Bến xe trung tâm Đà Nẵng sẵn sàng phương án giải tỏa 100% hành khách trước giao thừa. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, giá vé xe Tết năm nay tăng từ 20 - 60% tùy ngày để bù cho lượt xe trống. Giá vé Tết đã được gửi cho Sở Tài chính Đà Nẵng thẩm định, bến xe yêu cầu phải niêm yết đầy đủ, bố trí màn hình led hiển thị toàn bộ giá vé các tuyến đường để khách dễ dàng nắm bắt.

Tại ga đường sắt Đà Nẵng, do hành khách chủ yếu mua vé online, ga đã chuyển đổi quầy vé thành khu vực phòng chờ VIP. Hiện ga chỉ còn bố trí 2 cửa bán vé giấy nhưng rất hiếm khi có khách đến hỏi mua trực tiếp.

Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận – Ga đường sắt Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7 đến 14-2, chiều tàu ra Bắc cơ bản hết vé, chỉ còn một số ghế ngồi.

Từ ngày 20 đến 23-2, chiều tàu vào Nam cũng gần như hết chỗ. Ga Đà Nẵng đã lập thêm tàu SE17 chạy ngày 14-2 ra Bắc nhưng cũng hết sạch vé giường nằm, chỉ còn ghế ngồi mềm. Sau Tết, ga tiếp tục lập thêm tàu D1 ngày 19-2 chạy vào Nam.

Ga đường sắt Đà Nẵng sẵn sàng phương án phục vụ khách dịp Tết. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Tuấn, lượng khách lên xuống ga Đà Nẵng dịp Tết không bằng so với dịp hè, chỉ khoảng 2.500 khách/ngày so với 7.000 khách/ngày dịp hè. Giá vé tàu Tết năm 2026 tăng khoảng 5% so với Tết năm 2025.

Ga đường sắt Đà Nẵng đã lập các tổ hỗ trợ, hướng dẫn hành khách trong những ngày cao điểm Tết, không để khách lên nhầm tàu.