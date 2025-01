Từ Đà Nẵng về quê dịp Tết Ất Tỵ 2025: Vé xe dồi dào, vé tàu sắp hết 13/01/2025 17:37

Ngày 13-1, Bến xe trung tâm Đà Nẵng không quá nhộn nhịp khi còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025.

Tại các quầy vé, khung cảnh khá thưa vắng do chỉ là nơi niêm yết giá vé theo quy định, đa phần hành khách đều đặt vé online. Lác đác có vài hành khách đến xem thông tin giá vé, giờ xuất bến.

Sinh viên tại Đà Nẵng mua vé xe về quê. Ảnh: TẤN VIỆT

Có mặt tại bến xe, Nguyễn Thành Chung, sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chia sẻ có nhu cầu mua vé về Quảng Trị ngày 27 tháng Chạp nhưng còn phân vân giữa các hãng xe và mức giá.

“Tết thì tất nhiên vé xe sẽ tăng giá, quan trọng là mình chọn được hãng xe yêu thích hoặc xe tốt hơn để di chuyển thoải mái, về đến nhà an toàn” - Thành Chung nói.

Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, cho hay hằng năm phải đến 20 tháng Chạp bến xe mới đông đúc vì hiện tại công nhân, sinh viên chưa được nghỉ Tết.

Về quy trình tăng giá vé, ông Lợi cho biết phải thông qua Sở Tài chính và Sở GTVT. Giá vé xe sẽ tăng khoảng 40% - 60% trong những ngày cao điểm Tết vì xe chỉ chạy một chiều khách, một chiều trống.

Một số đơn vị vận tải đã trình phương án tăng giá vé sớm và được phê duyệt, niêm yết công khai tại quầy bán vé.

Bến xe trung tâm Đà Nẵng đã lên kế hoạch trước một tháng, làm việc với các đơn vị vận tải để chuẩn bị xe dự phòng, giải quyết tất cả nhu cầu đưa đón khách.

“Xe bây giờ rất nhiều, chưa kể phương tiện cá nhân của người dân tăng lên nên khả năng hành khách không tăng so với năm ngoái. Vé máy bay đã ổn định trở lại, đường sắt phục vụ cũng tốt hơn song bến xe vẫn sẵn sàng cho mọi tình huống để phục vụ khách tốt nhất” - ông Lợi nói.

Phòng vé tại ga đường sắt Đà Nẵng thường trong cảnh vắng vẻ. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng ngày, tại Ga đường sắt Đà Nẵng, rất đông hành khách lên các chuyến tàu thường nhật. Không khí phòng bán vé tại đây cũng khá vắng vẻ vì hầu hết hành khách đặt vé qua các ứng dụng trực tuyến hoặc qua website của ngành đường sắt.

Theo ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận – Ga đường sắt Đà Nẵng, chiều ra Bắc ngày 24 - 26 tháng Chạp đã cơ bản hết vé, chỉ còn vài vé ghế ngồi. Ở chiều vào Nam, từ Mùng 1 đến Mùng 4 Tết Ất Tỵ cũng đã hết vé.

Giá vé tàu Tết năm nay chỉ tăng khoảng 5% so với năm ngoái, một số chặng còn giảm giá so với năm ngoái. Dự kiến có khoảng 80.000 - 90.000 lượt khách lên xuống tại ga đường sắt Đà Nẵng từ ngày 15-1 đến 15-2-2025, giữ ổn định so với các năm trước.