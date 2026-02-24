Chưa hoàn thành giai đoạn 1, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tính nâng lên 6 làn xe 24/02/2026 11:17

(PLO)- Dù giai đoạn 1 chưa hoàn thành nhưng UBND Cần Thơ và An Giang vừa báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh.

Dự án Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài khoảng 188 km, điểm đầu kết nối quốc lộ 91 thuộc TP Châu Đốc (An Giang), điểm cuối tại cảng Trần Đề (Cần Thơ).

Dự án được phân kỳ đầu tư. Ở giai đoạn 1, tuyến làm trước 4 làn xe, không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, nền đường rộng 17 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư gần 44.700 tỉ đồng.

Giai đoạn này được chia thành 4 dự án thành phần, giao các địa phương làm cơ quan chủ quản. Công trình khởi công tháng 6-2023, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn đang quá trình xây dựng. Ảnh: CHÂU ANH

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát đắp nền, tiến độ dự án bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch mới, dự kiến đến tháng 7-2026 tuyến mới có thể đưa vào khai thác.

Trong khi giai đoạn 1 chưa hoàn thành, UBND Cần Thơ và An Giang đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc mở rộng tuyến. Theo đề xuất, cao tốc sẽ được nâng lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 32,25 m, bố trí 2 làn dừng khẩn cấp liên tục. Tổng mức đầu tư phần mở rộng ước gần 30.000 tỉ đồng.

Nếu được chấp thuận chủ trương, các dự án thành phần 2, 3 và 4 sẽ thực hiện thủ tục bổ sung, điều chỉnh trong quý II-2026 để triển khai đồng bộ với giai đoạn 1.

Riêng dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh An Giang dự kiến khởi công đầu năm 2027, hoàn thành vào cuối năm 2029.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cùng tuyến An Hữu - Cao Lãnh là hai trục cao tốc ngang quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, các tuyến này sẽ kết nối với các trục dọc, góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 1, tuyến N1 và đặc biệt là quốc lộ 91 đang quá tải.

Công trình cũng được kỳ vọng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, tăng kết nối kinh tế - xã hội giữa các tỉnh miền Tây với Campuchia và các nước Đông Nam Á.