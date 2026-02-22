Cao tốc, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 22/02/2026 15:57

(PLO)- Cao tốc kết nối TP.HCM, cửa ngõ phía Đông và phía Tây TP.HCM ùn ứ vào ngày Mùng 6 Tết.

Theo ghi nhận của PV PLO, ngày Mùng 6 Tết, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã bắt đầu ùn ứ. Các phương tiện di chuyển rất chậm, nhúc nhích từng chút một đề về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Chị Nguyễn Thy Huệ, TP.HCM cho biết sau khi chạy xe từ Vinh (Nghệ An) về TP.HCM, nhiều tuyến cao tốc bắt đầu ùn ứ. Trong đó, đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các phương tiện di chuyển rất chậm. Nhiều tài xế chán nản, xuống xe để "ngóng" sớm thoát khỏi tình trạng ùn ứ này.

"Ở một số đoạn, tài xế phải mất 30 - 45 phút mới đi qua được vài km. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình dài hàng trăm cây số xuyên đêm để kịp trở lại TP để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm.

Theo đó, để né kẹt xe, tôi đã chạy xuyên đêm, tính toán đến từng nút giao vào TP.HCM để bớt kẹt xe, song vẫn không thoát được. Nhiều xe đã chọn quốc lộ để đi, giảm tải bớt nhưng vẫn ùn ứ. Các tài xế cũng chia sẻ lộ trình trên hội nhóm nhưng đi đường nào thì cũng kẹt xe" - chị Huệ nói.

Tương tự, anh Trần Đình Quyết cũng cho biết đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng bị kẹt xe vào sáng ngày Mùng 6 Tết.

"Chỉ cần một vụ va chạm nhỏ trên cao tốc, các phương tiện phải nhúc nhích từng chút một mới thoát được cảnh kẹt xe. Đi lại ngày Tết mất nhiều thời gian" - anh Quyết thông tin.

Ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, tuyến Quốc lộ 1 cũng đông đúc, có nhiều đoạn ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Bên cạnh ô tô xếp hàng dài di chuyển, dòng người đi xe máy cũng lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết. Tại đây, lực lượng CSGT cũng tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.

Ở khu vực phà Cát Lái, đơn vị vận hành cho biết đa phần người dân đã quay trở lại TP.HCM từ khuya ngày Mùng 5 Tết. Đến ngày Mùng 6 Tết, lượng khách qua phà có phần ít hơn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Phà Cát Lái cho biết phà Cát Lái có tới 53.000 lượt khách, với 540 chuyến phà vào ngày Mùng 5 Tết. Ngày Mùng 6 Tết có tới 50.000 lượt khách với 500 chuyến phà.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tài xế, người dân chán nản khi cao tốc, cửa ngõ bắt đầu ùn ứ.

Các phương tiện di chuyển chậm vào ngày Mùng 6 Tết.

Hàng dài phương tiện di chuyển chậm.

Mùng 6 Tết, người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM.

Tình trạng ùn ứ diễn ra ở các cửa ngõ của TP.HCM.

Phía Tây TP.HCM cũng ùn ứ.

Hàng dài ô tô xếp hàng qua trạm thu phí Chợ Đệm.

Các phương tiện di chuyển chậm.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.