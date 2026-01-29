Hai cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa 29/01/2026 14:07

(PLO)- Hai cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đồng loạt đóng cửa do tranh chấp. Cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra giải pháp xử lý dứt điểm khi cao điểm Tết đang đến gần.

Sáng 29-1, chúng tôi có mặt tại Trạm dừng nghỉ Km41+100, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, các cây xăng dầu ở hai phía trạm dừng nghỉ đối diện nhau đều căng dây với thông báo: "Tạm ngưng sửa chữa - Cấm vào".

Bảng "Tạm ngưng sửa chữa, cấm vào" tại cây xăng trạm dừng chân cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh PHƯƠNG NAM

Nguy cơ thành "điểm nóng"

Theo một nhân viên, tình trạng này đã kéo dài một tuần và chưa biết lúc nào mở bán trở lại. Những ngày qua, hàng loạt tài xế di chuyển từ hướng Khánh Hòa, Lâm Đồng vào TP.HCM theo cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết – Dầu Giây rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Anh Phong, một tài xế xe tải nói: "Chạy hơn 200 km từ Vĩnh Hảo vào đây, kim xăng đã báo đỏ mà cây xăng lại đóng cửa im lìm. Chúng tôi không nhận được cảnh báo nào từ xa, giờ biết đi đâu về đâu giữa đường cao tốc này".

Nguyên nhân các cây xăng tê liệt được xác định do tranh chấp dân sự về tài sản giữa Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành và Công ty CP Thái Sơn E&C. Vụ việc căng thẳng đến mức TAND khu vực 1 TP.HCM đã thụ lý và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Do tranh chấp tài sản, vụ việc đã khởi kiện ra tòa và hai cây xăng tạm thời đóng cửa. Ảnh PHƯƠNG NAM

Trước áp lực giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết vừa chủ trì cuộc họp với các bên liên quan, bao gồm Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Tại cuộc họp, các bên thống nhất nhận định vụ tranh chấp có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nguy cơ tụ tập đông người gây rối, biến trạm dừng nghỉ thành "điểm nóng".

Đơn vị vận hành bị đánh giá là chưa phối hợp kịp thời. Nếu không có giải pháp căn cơ, việc đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên toàn tuyến.

Sở Công Thương thẳng thắn chỉ rõ: VEC chưa có phương án ứng cứu khẩn cấp khả thi và chưa đề xuất được giải pháp thay thế để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu theo quy định.

Giải pháp cấp bách

Để không ảnh hưởng đến giao thông, Sở Công Thương Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu VEC phải chịu trách nhiệm toàn diện với vai trò đơn vị quản lý vận hành. Đơn vị này phải cử nhân sự có thẩm quyền trực chiến tại trạm dừng nghỉ để phối hợp xử lý tình huống phát sinh.

Sở Công Thương Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu VEC phải chịu trách nhiệm toàn diện với vai trò đơn vị quản lý vận hành. Ảnh PHƯƠNG NAM

Trước ngày 10-2-2026, VEC phải hoàn thành hệ thống biển báo tại các đường nhánh, lối ra để tài xế chủ động lộ trình, tìm cây xăng lân cận trước khi vào cao tốc.

Đồng thời, kiến nghị Sở Tư pháp tham mưu văn bản đề nghị tòa án làm rõ quyền quản lý tài sản đang tranh chấp. Đây là cơ sở pháp lý để công an xử lý nghiêm các hành vi tập trung đông người, gây rối tại hai cửa hàng xăng dầu.

Vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc các cây xăng tại trạm dừng chân cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây đóng cửa. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sở Công Thương cũng kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Khu Quản lý đường bộ IV chỉ đạo, theo dõi cùng VEC chịu trách nhiệm toàn bộ trong tổ chức thực hiện, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông khi hai cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động.

Trước đó, VEC đề xuất cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ này cho đến khi có phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, Sở Công Thương cho rằng đề xuất này chưa phù hợp. Cơ quan quản lý nhà nước không được ban hành quyết định hành chính làm ảnh hưởng hoặc can thiệp vào hiện trạng tài sản đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án.

Việc này cũng có nguy cơ làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho cơ quan chấp thuận nếu xảy ra sự cố cháy nổ, môi trường hoặc tranh chấp kéo dài. Hiện Sở Công Thương đã có văn bản gửi tòa án đề nghị hướng dẫn để báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến xử lý.