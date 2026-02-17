Chi tiết 21 bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 17/02/2026 13:02

(PLO)- Trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước có 21 người là bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử theo Nghị quyết 151 của Ủy ban bầu cử quốc gia, có 21 người là bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Trong số này có hai Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang. Ngoài ra, có 13 người lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm Bí thư tỉnh, thành ủy các địa phương: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Huế, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Điện Biên, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lào Cai, Nghệ An, Vĩnh Long.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ, gồm các phường: Hưng Phú, Cái Răng, An Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, Thới Long và các xã: Trường Thành, Trường Long, Phong Điền, Nhơn Ái.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, An Thủy. Ông Trung sinh năm 1973, lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành và các xã: Hồ Thị Kỳ, Tân Lộc, Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch, Nguyễn Phích, Khánh An, U Minh, Khánh Lâm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết sẽ tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, gồm phường Buôn Hồ, Cư Bao và các xã: Krông Pắc, Ea Knuếc, Cuôr Đăng, Cư M'gar, Ea Tul, Ea Kiết, Cư Pơng, Krông Búk, Krông Năng, Pơng Drang, Dliê Ya, Ea Drăng, Ea H'Leo, Ea Hiao, Ea Khăl.. Ông Triết sinh năm 1976, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã: Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Thanh An, Núa Ngam, Mường Nhà, Pu Nhi, Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng. Đây là lần đầu tiên ông Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai, gồm các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Sơn Nam, Phố Hiến, Hồng Châu và các xã: Xuân Trúc, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Nghĩa Dân, Lương Bằng, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hoàng Hoa Thám, Tiên Tiến, Tống Trân, Tiên Hoa, Tiên Lữ, Tân Hưng, Quang Hưng, Long Hưng, Ngự Thiên. Đây là lần đầu tiên ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Bắc Nha Trang và các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Tân Định. Lần đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: 1 Bảo Lộc, 2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B'Lao và các xã: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tèh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đức Linh, Hoài Đức, Nam Thành, Nghị Đức.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Lào Cai, gồm các phường: Lào Cai, Cam Đường và các xã: Cốc San, Hợp Thành, A Mú Sung, Bát Xát, Bản Xèo, Dền Sáng, Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý, Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương, Pha Long, Tà Củ Tỳ, Lùng Phình, Bản Liền, Bảo Nhai, Bắc Hà, Cốc Lầu, Si Ma Cai, Sín Chéng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Thành Vinh, Vinh Phú, Vĩnh Hưng và các xã: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông.

Bí thư Sơn La Hoàng Văn Nghiệm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Chiếng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiếng Sinh và các xã: Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Chiếng La, Mường Khiêng, Mường Bám, Long Hẹ, Co Mạ, Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mường Chiên, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Mường Sại, Mường La, Chiếng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiếu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh, gồm các phường: Duyên Hải, Trường Long Hòa và các xã: Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Tập Ngãi, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Hàm Giang, Trà Cú, Long Hiệp, Tập Sơn, Long Hữu, Long Thành, Đông Hải, Long Vĩnh, Đôn Châu, Ngũ Lạc.

Cũng theo thống kê, trong 864 người ứng cử có 83 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.