Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư 15/02/2026 13:06

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP.HCM, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại TP Hải Phòng.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Theo danh sách này, tại TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiện Lộc, Vĩnh Thanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Tại TP Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ, các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.

Tại TP Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3. Còn tại TP Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4.

Các ủy viên Bộ Chính trị khác ứng cử về nhiều địa phương khác gồm Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Các ủy viên Ban Bí thư gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Lào Cai và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Mời bạn đọc theo dõi chi tiết danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY.