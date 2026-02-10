TP.HCM thống nhất danh sách 48 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 10/02/2026 20:45

(PLO)- Tại hội nghị Hiệp thương lần 3, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Chiều 10-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông tin, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là hội nghị cuối cùng trong các quy trình hiệp thương để thực hiện vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong việc phối hợp, thống nhất với các cơ quan, tổ chức, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị công tác bầu cử.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 1, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác với người được giới thiệu ứng cử theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Hội nghị biểu quyết thông qua biên bản và danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, kết quả của các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri đã được tổng hợp đầy đủ, khách quan, làm cơ sở quan trọng để hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 xem xét và quyết định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được thực hiện để xem xét kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử; thảo luận, nêu ý kiến về tiêu chuẩn của từng người ứng cử theo quy định; thỏa thuận thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu tham gia hiệp thương tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kết quả tổ chức hội nghị cử tri tại các địa phương. Theo ông, đây là khâu quan trọng thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm của cử tri đối với người ứng cử.

Hội nghị cũng thảo luận dân chủ, trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trình để lựa chọn những cá nhân thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín, đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đồng thời, biểu quyết danh sách chính thức đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định, chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn quốc vào 15-3, ngày hội toàn dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, tất cả sự chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định sẽ góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử toàn quốc. Ông cũng tin tưởng, hội nghị sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để chọn lựa những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Sau đó, các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn, biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI. Hội nghị đã biểu quyết thông qua biên bản và danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; thảo luận, lựa chọn, biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Hội nghị cũng đã thảo luận, lựa chọn và bỏ phiếu bầu chọn danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH THÙY

Hội nghị cũng đã thảo luận, lựa chọn và bỏ phiếu bầu chọn danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị bàn giao Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XI và đại biểu HĐND TP ngay sau đó. Ảnh: THANH THÙY

Ngay sau đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị bàn giao Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XI và đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban Bầu cử TP.HCM.