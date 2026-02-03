TP.HCM phát động cuộc thi Công dân với bầu cử 03/02/2026 05:30

(PLO)- Thông qua hình thức trực tuyến, cuộc thi góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử.

Sáng nay (3-2), tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM sẽ diễn ra hội nghị phát động cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Chương trình được kết nối trực tuyến tại điểm cầu 168 UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Từ hiểu luật đến thực hiện quyền bầu cử

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định tại Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi trong mỗi kỳ, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng của cuộc thi. Kết quả các kỳ thi sẽ được công bố theo quy định của ban tổ chức.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Ảnh: ANH HOÀNG

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3-2026, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể:

Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.

Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.

Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.

Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.

Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.

Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.

Thi trực tuyến, dễ dàng tham gia Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website của báo Pháp Luật TP.HCM tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi: Quét mã QR để thi trực tiếp. Về cách thức dự thi, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi được thiết kế hoàn toàn trực tuyến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối ưu cho cả máy tính để bàn, laptop và điện thoại thông minh. Các bước tham gia đơn giản, tạo điều kiện để mọi công dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng dự thi. “Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, qua đó không chỉ chinh phục các giải thưởng mà còn góp phần tìm hiểu, nâng cao và lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử” - ông Đinh Đức Thọ bày tỏ.

Lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm cử tri

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị - dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua việc chuyển tải các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cùng các luật về tổ chức bộ máy, cuộc thi góp phần giúp cử tri nắm bắt đầy đủ các quyền chính trị cơ bản của công dân.

Qua đó, cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nhận thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong việc tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

Cuộc thi không chỉ giúp cử tri, nhân dân hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, mà còn có thể chủ động tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức; từ đó tham gia ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Phường Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PBT

“Tôi mong rằng cuộc thi sẽ tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao hiểu biết cho người dân về các quy định mới, chủ động tham gia bỏ phiếu đầy đủ, an toàn, đúng luật. Mỗi lá phiếu sẽ thực sự là “một niềm tin, một trách nhiệm, một kỳ vọng”, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” - giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nói.

Bạn Trần Minh Khang, sinh viên năm hai tại TP.HCM, chia sẻ: “Em biết đến cuộc thi Công dân với bầu cử thông qua fanpage của báo Pháp Luật TP.HCM. Em thấy đây là cách tiếp cận rất gần gũi để người trẻ tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Em sẽ đăng ký tham gia để vừa thử sức, vừa hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình với lá phiếu”.