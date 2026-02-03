TP.HCM phát động cuộc thi Công dân với bầu cử

Sáng nay (3-2), tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM sẽ diễn ra hội nghị phát động cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.
Chương trình được kết nối trực tuyến tại điểm cầu 168 UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.
Từ hiểu luật đến thực hiện quyền bầu cử
Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định tại Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi trong mỗi kỳ, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng của cuộc thi. Kết quả các kỳ thi sẽ được công bố theo quy định của ban tổ chức.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3-2026, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể:
Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.
Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.
Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.
Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.
Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.
Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.
Thi trực tuyến, dễ dàng tham gia
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website của báo Pháp Luật TP.HCM tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi:
Về cách thức dự thi, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi được thiết kế hoàn toàn trực tuyến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối ưu cho cả máy tính để bàn, laptop và điện thoại thông minh.
Các bước tham gia đơn giản, tạo điều kiện để mọi công dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng dự thi. “Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, qua đó không chỉ chinh phục các giải thưởng mà còn góp phần tìm hiểu, nâng cao và lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử” - ông Đinh Đức Thọ bày tỏ.
Lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm cử tri
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị - dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua việc chuyển tải các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cùng các luật về tổ chức bộ máy, cuộc thi góp phần giúp cử tri nắm bắt đầy đủ các quyền chính trị cơ bản của công dân.
Qua đó, cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nhận thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong việc tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng.
Cuộc thi không chỉ giúp cử tri, nhân dân hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, mà còn có thể chủ động tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức; từ đó tham gia ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
“Tôi mong rằng cuộc thi sẽ tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao hiểu biết cho người dân về các quy định mới, chủ động tham gia bỏ phiếu đầy đủ, an toàn, đúng luật. Mỗi lá phiếu sẽ thực sự là “một niềm tin, một trách nhiệm, một kỳ vọng”, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” - giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nói.
Bạn Trần Minh Khang, sinh viên năm hai tại TP.HCM, chia sẻ: “Em biết đến cuộc thi Công dân với bầu cử thông qua fanpage của báo Pháp Luật TP.HCM. Em thấy đây là cách tiếp cận rất gần gũi để người trẻ tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Em sẽ đăng ký tham gia để vừa thử sức, vừa hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình với lá phiếu”.
Cơ cấu giải thưởng
Ở mỗi kỳ, căn cứ vào kết quả điểm thi, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh đạt giải trên website của báo Pháp Luật TP.HCM (congdanvoibaucutphcm.
plo.vn) và website của Sở Tư pháp TP.HCM (https://sotuphap.hochiminhcity.
gov.vn/trang-chu).
Giải thưởng sẽ lần lượt được trao cho thí sinh có điểm số bài thi trắc nghiệm từ cao đến thấp nhưng đảm bảo đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ xét đến thứ tự ưu tiên cho thí sinh có đáp án đúng gần nhất với kết quả câu hỏi phụ. Trường hợp các thí sinh có đáp án câu hỏi phụ giống nhau thì giải thưởng sẽ được trao cho thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn.
Số lượng giải thưởng có thể ít hơn tổng số giải tối đa trong trường hợp các thí sinh không đủ điều kiện xét giải nêu trên.
Sau khi tổ chức xong sáu kỳ thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng gồm:
- 1 giải nhất: 2 triệu đồng/giải/kỳ.
- 1 giải nhì: 1,5 triệu đồng/giải/kỳ.
- 2 giải ba: 1 triệu đồng/giải/kỳ.
- 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải/kỳ.
Thành phần ban giám khảo
Ban tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” gồm:
- Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng ban.
- Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng ban.
- Ông Trần Trọng Tuấn, Trưởng phòng Thông tin - tổng hợp - dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, thành viên.
- Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM, thành viên.
- Ông Ngô Thái Bình, Trưởng ban Pháp luật báo Pháp Luật TP.HCM, thành viên.