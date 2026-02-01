Chính quyền vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho người dân ở khu dân cư '3 không' 01/02/2026 09:07

(PLO)- Sau nhiều năm sống trong cảnh "ba không", người dân lưu trú trong dự án khu dân cư An Thịnh (xã Bà Điểm, TP.HCM) đang được chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ giải quyết các quyền lợi về an sinh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM đại diện UBND xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các vấn đề về điện, nước sạch và đăng ký cư trú cho người dân đang lưu trú trong dự án Khu dân cư An Thịnh (KDC An Thịnh).

Động thái này nhằm đảm bảo quyền lợi thiết yếu cho người dân sau thời gian dài khiếu nại về tình trạng hạ tầng không đồng bộ.

Khốn khổ vì cảnh "ba không" kéo dài nhiều năm

Theo phản ánh của nhiều hộ dân đang lưu trú trong dự án KDC An Thịnh, dù đã chuyển về đây sinh sống từ nhiều năm nhưng họ phải đối mặt với tình trạng không nước sạch, không điện lưới quốc gia và không được đăng ký tạm trú.

Nhiều năm nay hàng chục hộ dân lưu trú tại KDC An Thịnh đang sống với cảnh ba không. Ảnh: AX

Anh Lưu Hoàng Phú (48 tuổi) cho biết đã mua đất tại đây từ năm 2019 dưới dạng hợp đồng góp vốn. Sau khi dọn về ở, gia đình anh phải đối mặt với hàng loạt bất cập do dự án chưa được bàn giao.

"Nhiều năm qua, gia đình tôi phải dùng nước giếng khoan nhiễm phèn nặng. Về nguồn điện, chúng tôi phải câu nhờ hệ thống điện công trường của Công ty An Thịnh và trả tiền qua đơn vị này chứ không được dùng điện của nhà nước" - anh Phú bức xúc.

Tương tự, ông Huỳnh Văn Hùng (63 tuổi), người về ở từ năm 2016, cho biết việc không được đăng ký tạm trú đã gây hệ lụy lớn cho việc học hành của trẻ em và quyền lợi bầu cử của công dân.

Theo ông Phú, dù từ năm 2021, Công ty Cấp nước Trung An đã lắp đặt đường ống ngay trước cửa nhà theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được đấu nối. Lý do phía chủ đầu tư đưa ra là dự án chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chưa được nghiệm thu.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thịnh (chủ đầu tư), lại khẳng định KDC An Thịnh hiện không có cư dân hợp pháp.

Theo ông Trung, những người đang lưu trú bên trong là bất hợp pháp vì đây vẫn là công trường đang xây dựng. Chủ đầu tư cho rằng một số người đã lợi dụng sự lỏng lẻo của bảo vệ để tự ý hoàn thiện nhà phần thô và dọn đồ đạc vào ở trái phép nhiều năm nay.

UBND xã Bà Điểm quyết liệt bảo vệ quyền lợi an sinh cho dân

Trước tình trạng khiếu kiện kéo dài và nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo UBND xã Bà Điểm sau sát nhập đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho công dân.

Qua rà soát, UBND xã xác định, thực tế hiện có khoảng 72 căn nhà trong KDC An Thịnh đã có người lưu trú kéo dài, hình thành một cộng đồng dân cư thực tế trong dự án.

Đại diện UBND xã Bà Điểm nhấn mạnh: “Những người này đều là công dân, bắt buộc phải được đảm bảo nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nước sạch”.

Theo đó, UBND xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc để tìm hướng tháo gỡ vướng mắc, đồng thời kiến nghị Sở Xây dựng có ý kiến đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thịnh phối hợp với đơn vị cấp nước đấu nối nước sạch cho người dân.

Việc này nhằm thực hiện đúng chủ trương của TP.HCM về việc 100% hộ dân được sử dụng nước sạch và hạn chế khai thác nước ngầm gây ô nhiễm.

Song song đó, lãnh đạo UBND xã Bà Điểm đã chỉ đạo Công an xã khẩn trương rà soát, hoàn thành việc đăng ký tạm trú cho những người dân đủ điều kiện đang lưu trú trong KDC An Thịnh. Đây là bước đi quan trọng giúp người dân đảm bảo quyền lợi về an sinh xã hội, y tế và đặc biệt là quyền bầu cử.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư, theo UBND xã Bà Điểm, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thịnh đã bàn giao nhà phần thô khi dự án chưa nghiệm thu hạ tầng, dẫn đến việc người dân vào ở tự phát. Sai phạm này đã bị UBND TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Hiện nay, phía chủ đầu tư cũng bày tỏ mong muốn các sở ngành sớm phê duyệt tiền sử dụng đất để công ty đóng tiền, hoàn tất pháp lý dự án. Chỉ khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, các hợp đồng góp vốn mới có thể chuyển đổi sang hợp đồng mua bán, từ đó giải quyết triệt để quyền lợi hợp pháp về hạ tầng điện và nước cho cư dân KDC An Thịnh.