Bỏ phiếu xong, người dân không nên đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng 15/03/2026 12:31

(PLO)- Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đăng hình thẻ cử tri lên mạng xã hội để tránh lộ thông tin cá nhân, bị lợi dụng lừa đảo hoặc giả mạo.

Sáng 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều cử tri bày tỏ niềm vui, tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi đi bầu cử.

Theo đó, thẻ cử tri có chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Nếu hình ảnh thẻ cử tri được chia sẻ công khai trên mạng, các thông tin này có thể bị lộ, tạo điều kiện để các đối tượng xấu thu thập dữ liệu.

Từ những thông tin bị lộ, các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc sử dụng vào các mục đích xấu, gây rủi ro cho chính chủ thẻ và người thân.

Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi cử tri nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế chia sẻ hình ảnh giấy tờ tùy thân, trong đó có thẻ cử tri, trên mạng xã hội.

Việc chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị lừa đảo, giả mạo thông tin, mà còn góp phần bảo đảm an toàn thông tin cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong ngày hội bầu cử.