Người dân đồng thuận những thông điệp của Đại hội XIV 24/01/2026 07:00

(PLO)- Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận, hưởng ứng với những thông điệp đang lan tỏa từ Đại hội XIV của Đảng.

Trong phần trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Đây cũng là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, của niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Báo cáo xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Tinh thần cốt lõi của báo cáo được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng, triển khai nhanh, thực hiện đến nơi đến chốn và đo lường bằng kết quả cụ thể...

Tâm đắc với tính nhất quán trong quan điểm lấy dân làm gốc

Ông Lê Duy Giáp, Chánh Văn phòng HĐND, UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM chia sẻ: "Sau khi nghe lời phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội XIV của Đảng, bản thân tôi cảm nhận rất rõ tinh thần trách nhiệm lớn lao, tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước mạnh mẽ trong giai đoạn mới".

Điều khiến ông Giáp tâm đắc nhất là Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh vai trò của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, mạnh mẽ. "Tôi thấy được sự kiên định và quyết liệt hơn, đặc biệt là yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, giữ gìn đạo đức, lối sống, uy tín trước Nhân dân. Với cán bộ ở cơ sở như chúng tôi, điều này rất gần, rất thật và cũng là trách nhiệm hằng ngày" - ông Giáp nói.

Một điểm nữa ông Giáp rất đồng tình là quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm. Phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Điều này đặt ra cho chính quyền cơ sở yêu cầu phải làm việc sát dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết công việc cho dân bằng tinh thần phục vụ.

Ông Giáp cũng ấn tượng với thông điệp về đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông mong muốn tinh thần của Đại hội XIV sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, bày tỏ đặc biệt tâm đắc với tư tưởng "Dân là gốc: Thước đo cao nhất của mọi quyết sách" và "Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng". Điều này cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Bà Trần Thị Huyền Thanh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

"Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, bảo đảm lợi ích chính đáng của Nhân dân. Việc thực hiện tốt quan điểm này sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội" - bà Thanh khẳng định.

Theo luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, phát biểu của Tô Lâm tại Đại hội Đảng là lời hiệu triệu hành động đối với toàn bộ hệ thống công quyền và đội ngũ trí thức, chuyên gia. Tinh thần "chọn đúng người, giao đúng việc" đi kèm yêu cầu triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả thể hiện sự chuyển dịch tư duy từ quản lý bằng khẩu hiệu sang quản trị bằng hiệu quả thực chất.

Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh. ẢNH: PHẠM HẢI

Đây là điều cộng đồng doanh nghiệp và người dân mong đợi từ lâu. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", đồng thời là "đột phá của đột phá" cho thấy một cách nhìn rất thẳng thắn và dũng cảm. Thực tiễn cho thấy không ít nguồn lực bị ách tắc vì thể chế chậm đổi mới, thiếu đồng bộ, còn nặng cơ chế xin - cho. Do đó, yêu cầu "lấy thực thi làm thước đo" là thông điệp mạnh mẽ buộc các cơ quan nhà nước phải chuyển từ tư duy soạn thảo sang tư duy chịu trách nhiệm đến cùng.

Giá trị văn hóa hun đúc nên bản lĩnh con người Việt Nam

Tổng Bí thư cũng khẳng định văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Từ định hướng này, nhiều chuyên gia cho rằng con người chính là yếu tố then chốt quyết định việc hình thành, phát huy các giá trị văn hóa.

Ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho rằng văn hóa Việt Nam là sự kết tinh các giá trị của hàng nghìn năm văn hiến. Chính nền tảng đó đã hình thành nên con người Việt Nam với những phẩm chất đặc biệt.

Dẫn chứng từ vùng đất Củ Chi, ông Huỳnh Thanh Hải nhận định tinh thần anh hùng, ý chí kiên cường của quân và dân nơi đây có cội nguồn sâu xa từ nền văn hóa dân tộc.

"Nhiều du khách quốc tế đến TP.HCM lựa chọn tham quan Địa đạo Củ Chi để tìm hiểu điều gì đã tạo nên những kỳ tích lịch sử. Câu trả lời nằm ở con người Việt Nam với những phẩm chất bền bỉ, được hun đúc từ các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ" - ông Hải phân tích.

Theo ông, việc phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam có ý nghĩa then chốt trong việc hình thành con người Việt Nam hiện đại, đủ năng lực bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bìa phải) cùng Đại tá, PGS.TS Hồ Sơn Đài, nguyên Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ (TDMU). Ảnh: HẢI NHI

Đồng quan điểm, Đại tá, PGS.TS Hồ Sơn Đài, nguyên Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7, cho rằng con người là yếu tố căn bản nhất của mọi sự phát triển xã hội. Muốn hướng tới tương lai, cần đặc biệt quan tâm đến con người, tháo gỡ các rào cản để mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm lực.

Theo Đại tá Hồ Sơn Đài, việc xây dựng đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có ý nghĩa then chốt trong việc tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh, khơi dậy động lực phát triển bền vững. Để các hệ giá trị này đi vào đời sống, cần có nhận thức đúng đắn về vai trò của con người, xây dựng cơ chế phù hợp và bảo đảm quyền tham gia xã hội của Nhân dân.

Ở góc độ khoa học văn hóa, ThS Nguyễn Hiếu Tín, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phân tích văn hóa có vai trò định hướng nhận thức, hành vi của cá nhân và xã hội. Phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là quá trình củng cố nền tảng giá trị.

ThS Nguyễn Hiếu Tín, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: NVCC

"Văn hóa không chỉ là một lĩnh vực của đời sống xã hội mà là cấu trúc chiều sâu chi phối toàn bộ quá trình phát triển, là nguồn lực và sức mạnh mềm quan trọng của quốc gia" - ThS Nguyễn Hiếu Tín nhận định.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, ThS Nguyễn Hiếu Tín cho rằng con người Việt Nam cần được trang bị đồng bộ tri thức, kỹ năng, năng lực sáng tạo cùng nền tảng đạo đức. Khi đó, văn hóa mới thực sự trở thành lực điều tiết, giúp xã hội phát triển năng động mà vẫn giữ vững giá trị cốt lõi.