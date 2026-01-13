Người lao động cả nước được nghỉ trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 13/01/2026 11:21

(PLO)- Ngày 24-11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam , theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Ngày này, người lao động cả nước được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.

Trong nghị quyết này, Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ngày 24-11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Ảnh: TRẦN HUẤN

Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Mục tiêu chung đến năm 2030, Bộ Chính trị lưu ý đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số.

Cùng với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.

Đến 2045, Bộ Chính trị nhấn mạnh mục tiêu khẳng định vị thế văn hóa của quốc gia phát triển có thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam khi đó sẽ là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa - sáng tạo năng động.