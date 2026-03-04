Tây Ninh: Hóa trang độc lạ và bắt vịt sôi động tại lễ hội Làm Chay 04/03/2026 20:07

(PLO)- Hàng nghìn người hóa trang xuống phố, reo hò cổ vũ bắt vịt, tạo nên không khí lễ hội Làm Chay sôi động tại Tầm Vu.

Trong 3 ngày, từ 2 đến 4-3 (tức 14-16 tháng Giêng), Khu di tích Đình Tân Xuân, xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh) trở thành tâm điểm khi lễ hội Làm Chay thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự.

Từ sáng nay (4-3), không khí sôi động bao trùm khắp các tuyến đường, nhiều đoạn tỉnh lộ rơi vào tình trạng ùn tắc do dòng người và phương tiện tham gia diễu hành.

Hàng ngàn người chen nhau trên đường tỉnh 827 để tham gia chiêu u (cúng cô hồn) đường bộ tại lễ hội.

Mọi người hóa trang, thổi kèn, reo hò tham gia cùng đoàn chiêu u. Người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí vòi rửa xe xịt nước người đi đường mừng lễ.

Khoảng 10 giờ sáng, người dân hai bên đường dùng xô, ca nhựa, thậm chí cả vòi rửa xe để xịt nước chúc mừng lễ hội. Hàng nghìn người hóa trang thành “yêu quái” hoặc các nhân vật mang màu sắc kinh dị, mang theo kèn, súng phun nước xuống đường tạo nên khung cảnh náo nhiệt.

Ngoài xe máy, nhiều ô tô, xe tải, xe ba gác cũng tham gia đoàn diễu hành, biến không gian lễ hội thành một bức tranh rực rỡ và sôi động.

Hàng ngàn người hóa trang thành "yêu quái" hoặc các nhân vật kinh dị xuống đường tham gia chiêu u.

Các em bé rất thích thú khi được hóa trang và xuống đường cùng gia đình tham gia lễ hội Làm Chay.

Được ví như “Tết Nguyên đán thứ hai” của người dân địa phương, lễ hội Làm Chay không chỉ mang tính giải trí mà còn đậm yếu tố tâm linh. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ hai chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử, đồng thời cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.

Phần quan trọng nhất của lễ hội là nghi thức thỉnh Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), vị bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, cứu độ chúng sinh từ chùa vào sân đình.

Trái ngược với sự sôi động ngoài đường phố, từ 10 giờ 30 phút, nghi thức thỉnh Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ) từ chùa sang sân đình diễn ra trang nghiêm. Đây là phần quan trọng nhất của lễ hội. Ông Tiêu được tôn là vị bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, cứu độ chúng sinh, phù hộ dân chúng bình an.

Nghi thức chiêu u đường bộ gồm đội lân, trống chiêng, các sư thầy cùng chức sắc đi bộ kết hợp ô tô. Mỗi khi đến giữa cầu, các thầy sẽ thực hiện nghi thức cúng cô hồn, đốt vàng mã.

Nghi thức chiêu u đường sông chở đội lân, các sư thầy cùng các chức sắc, chạy vòng quanh địa bàn. Khi thấy nhà nào có tổ chức che rạp cúng cô hồn sẽ ghé lại làm lễ rước cô hồn đi.

Đến 0 giờ, nghi thức đốt Ông Tiêu sẽ được cử hành. Theo quan niệm dân gian, ai giật được lưỡi Ông Tiêu sẽ gặp may mắn, bình an suốt cả năm. Năm Bính Ngọ, các cỗ bánh tại sân đình được tạo hình ngựa từ hàng nghìn viên kẹo. Sau lễ đốt, bánh và hoa quả được phát cho người dân lấy lộc đầu năm.

Lực lượng Công an luôn túc trực điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông bộ và đường thủy trong nghi thức chiêu u.

Song song đó, phần hội có các trò chơi dân gian như kéo co, đập nồi, nhảy bao bố... trong đó trò chơi bắt vịt cũng thu hút hàng ngàn người đứng kín hai bờ kênh chợ Tầm Vu cổ vũ.

Hàng ngàn người tụ tập hai bờ kênh cặp chợ Tầm Vu xem trò chơi bắt vịt.

Hội thi bắt vịt có hàng trăm thanh niên hào hứng tham gia.

Các thanh niên lao xuống kênh tranh tài bắt vịt với sự cổ vũ của hàng ngàn người hai bên bờ kênh.

Sau 30 phút, 200 con vịt đã được các thanh niên bắt được. Những con vịt này họ sẽ mang về nhà. Đây là thành quả mà họ hy vọng sẽ mang lại sự may mắn trong năm mới.