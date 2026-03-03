Tháo dỡ công trình trái phép trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ 03/03/2026 16:28

(PLO)- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tháo dỡ công trình trái phép trước khu vực lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ theo yêu cầu từ UBND TP Huế.

Chiều 3-3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thực hiện việc tháo dỡ ngôi nhà gỗ được dựng sai phép trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ theo yêu cầu của UBND TP Huế.

Các công nhân thực hiện việc tháo dỡ công trình trái phép trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.

Theo đó, công tác tháo dỡ được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Nhóm nhân công bắt đầu bóc tách lớp ngói liệt trên mái, sau đó vận chuyển thủ công xuống khu vực hồ bán nguyệt để tập kết.

Dự kiến, toàn bộ công việc hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sẽ kéo dài từ 3 đến 4 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Trước đó, như PLO đã thông tin, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ tại di tích lăng vua Thiệu Trị đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 6-2024.

Sau đó, dư luận phản ánh việc xuất hiện một công trình nhà rường gỗ được đặt trước khu vực Bửu thành lăng Hoàng hậu Từ Dụ và một cổng chào làm bằng gỗ ở lối vào khu di tích lăng vua Thiệu Trị sau quá trình trùng tu.

Sau đó, UBND TP Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng công trình nhà rường này nhằm phục vụ nhân dân, du khách chiêm bái trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình này, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích ngay sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức sau ngày 3-3.

Đối với hạng mục công trình vào lăng vua Thiệu Trị, UBND TP Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn.

Hồ sơ này phải báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao để trình UBND TP Huế gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Lãnh đạo UBND TP Huế cũng giao Sở Văn hóa- Thể thao giám sát chặt chẽ quá trình tháo dỡ, lắp dựng các công trình nêu trên; đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục pháp lý để bảo vệ yếu tố gốc của di tích.