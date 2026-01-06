Cục Di sản văn hóa yêu cầu làm rõ công trình 'lạ' tại di tích lăng vua Thiệu Trị 06/01/2026 15:53

(PLO)- Cục Di sản văn hóa đề nghị kiểm tra, xác minh việc xuất hiện một ngôi nhà rường không có trong hồ sơ thiết kế tại di tích lăng Hoàng hậu Từ Dụ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị sau khi trùng tu.

Chiều 6-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, vừa nhận được văn bản của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) liên quan đến việc lăng Hoàng hậu Từ Dụ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị xuất hiện thêm nhà rường "lạ" sau trùng tu.

Cục Di sản văn hóa đề nghị kiểm tra, xác minh việc xuất hiện một ngôi nhà rường không có trong hồ sơ thiết kế tại di tích lăng Hoàng hậu Từ Dụ.

Theo đó, Cục Di sản văn hóa yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh việc thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ.

Mục đích nhằm đảm bảo dự án tuân thủ đúng nội dung công văn thẩm định trước đó của Bộ và các quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Kết quả kiểm tra và phương án giải quyết phải được báo cáo về UBND TP Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 9-1.

Trước đó, dư luận phản ánh việc xuất hiện một công trình nhà rường gỗ được đặt trước khu vực Bửu thành lăng Hoàng hậu Từ Dụ và một cổng chào làm bằng gỗ ở lối vào khu di tích lăng vua Thiệu Trị sau quá trình trùng tu.