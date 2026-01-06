Cục Di sản văn hóa yêu cầu làm rõ công trình 'lạ' tại di tích lăng vua Thiệu Trị

Chiều 6-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, vừa nhận được văn bản của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) liên quan đến việc lăng Hoàng hậu Từ Dụ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị xuất hiện thêm nhà rường "lạ" sau trùng tu.
Theo đó, Cục Di sản văn hóa yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh việc thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ.
Mục đích nhằm đảm bảo dự án tuân thủ đúng nội dung công văn thẩm định trước đó của Bộ và các quy định pháp luật về di sản văn hóa.
Kết quả kiểm tra và phương án giải quyết phải được báo cáo về UBND TP Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 9-1.
Trước đó, dư luận phản ánh việc xuất hiện một công trình nhà rường gỗ được đặt trước khu vực Bửu thành lăng Hoàng hậu Từ Dụ và một cổng chào làm bằng gỗ ở lối vào khu di tích lăng vua Thiệu Trị sau quá trình trùng tu.
Như PLO đã thông tin, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020 và đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 6-2024.
Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa do công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Giao thông Tài Lộc và gia đình họ Phạm (đại diện là bà Phạm Đăng Túy Hoa) tài trợ thông qua Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.
Về việc này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế lý giải do điều kiện phục vụ việc thờ cúng, lễ bái ngoài trời vẫn còn sơ sài, chịu ảnh hưởng của mưa nắng nên phía gia đình và nhà tài trợ bày tỏ nguyện vọng đóng góp để dựng một không gian lễ bái trang nghiêm, hạn chế tác động của thời tiết.
Đồng thời, do khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị thiếu chỉ dẫn, nhà hảo tâm cũng đề nghị tài trợ làm thêm phần cổng gỗ và biển tên để người dân dễ nhận biết.
Giải trình về cơ sở pháp lý và chuyên môn, Trung tâm cho biết vào năm Thành Thái thứ 11 (1899), triều đình từng cho phép dựng các Hoàng Ốc (nhà vàng/nhà che tạm) để bày biện đồ đạc hành lễ tại các lăng vào dịp lễ tết, thanh minh.
Dựa trên nghiên cứu hiện trạng nền móng và hệ chân đá táng còn nguyên vẹn tại di tích, Trung tâm đã thống nhất với nhà tài trợ thực hiện phương án phục dựng hình thức nhà Hoàng Ốc truyền thống.
Đơn vị này khẳng định công trình là nhà gỗ lắp ghép, kết cấu linh hoạt đặt trên hệ đá táng kê chân có sẵn, không đào xới nền móng và không tác động đến yếu tố gốc của di tích. Công trình có khả năng tháo dỡ, di chuyển khi có yêu cầu.
Ông Hoàng Việt Trung thừa nhận, trong quá trình triển khai, do quá tâm huyết và mong muốn sớm đáp ứng nhu cầu tâm linh, chiêm bái đối với Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ nên đơn vị đã cho thực hiện việc lắp dựng.
Lãnh đạo Trung tâm tự nhận thấy thiếu sót, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích.