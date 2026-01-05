Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói gì về công trình 'lạ' ở di tích lăng vua Thiệu Trị? 05/01/2026 19:02

(PLO)- Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lý giải và thừa nhận có thiếu sót khi cho phép lắp dựng công trình trong quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị.

Tối 5-1, Trung tâm Bảo tồn di tích di tích Cố đô Huế cho biết vừa có báo cáo gửi sở Văn hóa và Thể thao TP Huế liên quan đến việc xuất hiện công trình nhà rường tại khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công trình nhà rường được dựng lên tại khu vực trước khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ.

Theo đó, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020 và đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 6-2024.

Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa do công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Giao thông Tài Lộc và gia đình họ Phạm (đại diện là bà Phạm Đăng Túy Hoa) tài trợ thông qua Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng thì nhiều người phản ánh việc tại khu di tích này xuất hiện một nhà rường và cổng gỗ ở lối vào khu di tích.

Về việc này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế lý giải do điều kiện phục vụ việc thờ cúng, lễ bái ngoài trời vẫn còn sơ sài, chịu ảnh hưởng của mưa nắng nên phía gia đình và nhà tài trợ bày tỏ nguyện vọng đóng góp để dựng một không gian lễ bái trang nghiêm, hạn chế tác động của thời tiết.

Đồng thời, do khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị thiếu chỉ dẫn, nhà hảo tâm cũng đề nghị tài trợ làm thêm phần cổng gỗ và biển tên để người dân dễ nhận biết.

Ở lối vào lăng vua Thiệu Trị xuất hiện cổng sau trùng tu.

Giải trình về cơ sở pháp lý và chuyên môn, Trung tâm dẫn chứng các tư liệu lịch sử trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên hậu thứ.

Theo đó, vào năm Thành Thái thứ 11 (1899), triều đình từng cho phép dựng các "Hoàng Ốc" (nhà vàng/nhà che tạm) để bày biện đồ đạc hành lễ tại các lăng vào dịp lễ tết, thanh minh.

Dựa trên nghiên cứu hiện trạng nền móng và hệ chân đá táng còn nguyên vẹn tại di tích, Trung tâm đã thống nhất với nhà tài trợ thực hiện phương án phục dựng hình thức nhà Hoàng Ốc truyền thống.

Đơn vị này khẳng định công trình là nhà gỗ lắp ghép, kết cấu linh hoạt đặt trên hệ đá táng kê chân có sẵn, không đào xới nền móng và không tác động đến yếu tố gốc của di tích. Công trình có khả năng tháo dỡ, di chuyển khi có yêu cầu.

Ông Hoàng Việt Trung thừa nhận, trong quá trình triển khai, do quá tâm huyết và mong muốn sớm đáp ứng nhu cầu tâm linh, chiêm bái đối với Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ nên đơn vị đã cho thực hiện việc lắp dựng.

Lãnh đạo Trung tâm tự nhận thấy thiếu sót, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích.

Về hướng xử lý, Trung tâm cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo công trình nhà gỗ lắp ghép không phát sinh thay đổi về quy mô, kết cấu so với hiện trạng.

Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, đơn vị sẽ phối hợp thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định.