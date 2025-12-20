Bí mật về tòa thành cổ treo chiếc đèn lồng khổng lồ làm 'mắt thần' giữ biển

(PLO)- Ít ai biết rằng tòa thành cổ trăm năm tuổi từng sở hữu một chiếc đèn lồng khổng lồ đóng vai trò như ngọn hải đăng soi đường cho tàu thuyền và bảo vệ kinh đô Huế.
Nằm cách trung tâm TP Huế về phía Đông, Trấn Hải Thành không chỉ là một công trình quân sự đơn thuần mà còn là tuyệt tác kiến trúc phòng thủ dưới triều Nguyễn.
Từng được mệnh danh là "mắt thần" trấn giữ cửa Eo (Thuận An), tòa thành này mang trong mình những câu chuyện lịch sử bi tráng từ thời vua Gia Long cho đến những năm tháng chống Pháp.
Dù sự biến thiên của dòng chảy, cửa biển đã thay đổi cách vị trí cũ khoảng 4 km nhưng dấu ấn của lối kiến trúc Vauban độc đáo và ký ức về Trấn Hải Thành vẫn còn in đậm trên từng viên gạch rêu phong.
Năm 1813, nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát tàu thuyền trong và ngoài nước ra vào cửa biển Thuận An và để bảo vệ kinh đô, vua Gia Long đã cho khởi công xây dựng Trấn Hải Đài.