Gabi Bảo Uyên, cô bé song ca cùng Kyo York tại Lễ hội Áo dài TP.HCM là ai? 09/03/2026 21:31

(PLO)- Bảo Uyên, người song ca cùng Kyo York tại Lễ hội Áo dài TP.HCM từng giành danh hiệu á quân tại một cuộc thi tài năng nhí năm 2025 ở Hà Nội.

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiết mục Hello Vietnam đã trở thành điểm nhấn cảm xúc.

Ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Kyo York cùng giọng ca nhí Gabi Bảo Uyên, thu hút đông đảo khán giả.

Lễ hội Áo dài TP.HCM là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên nhằm tôn vinh trang phục truyền thống và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Năm nay, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và các nhà ngoại giao tham gia giao lưu, biểu diễn.

Gabi Bảo Uyên song ca cùng Kyo York tại Lễ hội Áo dài TP.HCM. Ảnh: BTC

Trong chương trình, ca khúc Hello Vietnam được trình diễn với bản phối mới của nhóm producer DTAP.

Bản phối kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian ba miền với phong cách đương đại, tạo màu sắc mới cho ca khúc quen thuộc.

Trên sân khấu, giọng hát ấm áp của Kyo York hòa quyện với chất giọng trong trẻo của Bảo Uyên. Dù nhỏ tuổi, Bảo Uyên thể hiện phong thái tự tin khi đứng trên sân khấu lớn.

Tiết mục còn có sự tham gia của các tổng lãnh sự và đại diện ngoại giao một số quốc gia tại TP.HCM. Các nhà ngoại giao xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, tạo nên khoảnh khắc giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Sự góp mặt của giọng ca nhí mang đến màu sắc trẻ trung cho Lễ hội Áo dài TP.HCM, cho thấy sự tiếp nối của thế hệ trẻ trong các hoạt động văn hóa. Ảnh BTC

Sự xuất hiện của áo dài cùng âm nhạc đã truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương và sự hội nhập. Đối với Bảo Uyên, việc biểu diễn tại lễ hội là dấu mốc đáng nhớ, mang lại cơ hội cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp.

Trước đó, Bảo Uyên từng giành danh hiệu á quân tại một cuộc thi tài năng nhí năm 2025 ở Hà Nội. Cô bé cũng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, thời trang và nhận được một số giải thưởng dành cho thiếu nhi trong năm qua.

