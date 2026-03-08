Áo dài rực rỡ trong lễ hội Việt Nam tại Osaka 08/03/2026 15:25

(PLO)- Lễ hội Việt Nam tại Osaka mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm đa giác quan với màn trình diễn trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.

Sáng 7-3, tại Quảng trường Mặt trời, Công viên Lâu đài Osaka (thành phố Osaka, Nhật Bản), Lễ hội Việt Nam tại Osaka lần thứ ba đã chính thức khai mạc. Với chủ đề “Việt Nam đương đại - Hương vị, Âm thanh và Nụ cười”, sự kiện hướng tới tái hiện một Việt Nam sống động, hiện đại ngay giữa trung tâm kinh tế vùng Kansai. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3-2026.

Áo dài, thổ cẩm rực rỡ trong Lễ hội. Ảnh: BTC

Chủ trì buổi lễ là Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà, Trưởng Ban Tổ chức. Tham dự sự kiện có các cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam, các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Về phía Nhật Bản có sự tham gia của Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi, cùng nhiều nghị sĩ và đại diện Hội đồng Phủ Osaka,...

Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi, cùng nhiều nghị sĩ và đại diện Hội đồng Phủ Osaka cùng tham gia buổi khai mạc Lễ hội. Ảnh: BTC



Phát biểu khai mạc, ông Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Ông khẳng định lễ hội là biểu tượng của tình hữu nghị và đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu của vùng Kansai.

Ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: BTC

Đại sứ Misawa Yasushi bày tỏ sự ấn tượng trước những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Ông nhắc lại mối liên kết lịch sử lâu đời và sự tương đồng trong văn hóa ẩm thực giúp người dân hai nước dễ dàng kết nối.

Lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm đa giác quan với màn trình diễn trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Các gian hàng ẩm thực phong phú giới thiệu nhiều hương vị đặc trưng, thu hút đông đảo bạn bè Nhật Bản khám phá tinh hoa Việt.

Sự kiện không chỉ là nơi hội ngộ của cộng đồng người Việt xa quê mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc. Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cũng tổ chức tư vấn thủ tục lãnh sự và phối hợp với các bác sĩ thực hiện tư vấn sức khỏe miễn phí cho cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ hội:

Màn trình diễn trang phục 54 dân tộc. Ảnh: BTC

Không gian đặc trưng để du khách chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Du khách hào hứng thưởng thức món bánh mỳ Việt Nam. Ảnh: BTC

Lễ hội thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: BTC