Từ 1-7: Hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị, người dân cần lưu ý 05/05/2026 16:18

(PLO)- Từ 1-7, quy định mới cho phép hủy giá trị hộ chiếu trên hệ thống; người dân dù giữ hộ chiếu vẫn có thể không được xuất cảnh nếu vi phạm.

Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội thông tin, từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng. Do đó, dù hộ chiếu còn thời hạn nhưng nếu thuộc các trường hợp theo quy định, công dân vẫn không được phép sử dụng để xuất cảnh.

Theo quy định mới, ngoài các trường hợp đã được áp dụng trước đây, pháp luật đã bổ sung một số tình huống cụ thể dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị. Trong đó có thể kể đến như: công dân đã được cấp hộ chiếu mới thì hộ chiếu cũ đương nhiên không còn giá trị sử dụng; hộ chiếu có sai lệch thông tin nhân thân sẽ bị thu hồi để cấp lại; đặc biệt, đối với người đang bị truy nã, hộ chiếu sẽ bị hủy giá trị ngay trên hệ thống nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, hộ chiếu bị hủy sẽ không còn giá trị sử dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau: Đã được cấp hộ chiếu mới (hộ chiếu cũ tự hết giá trị); hộ chiếu có sai lệch thông tin; người đang bị truy nã; hộ chiếu đã khai báo mất; không đến nhận hộ chiếu sau 12 tháng; thôi, bị tước hoặc bị hủy quốc tịch Việt Nam; không đủ điều kiện sử dụng (hộ chiếu công vụ/ngoại giao) hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Lưu ý quan trọng, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trên hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, người dân vẫn giữ hộ chiếu nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh.

Đối với hộ chiếu được cấp theo thủ tục rút gọn, loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng một lần, cho mục đích xuất cảnh hoặc nhập cảnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi nhận hộ chiếu; không sử dụng hộ chiếu đã báo mất; không cho mượn, cầm cố hộ chiếu; đồng thời chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ trước khi xuất cảnh.