Vợ đòi chồng là Việt kiều Mỹ bồi thường 105 triệu đồng khi ly hôn 26/04/2026 06:56

(PLO)- Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo của người vợ về yêu cầu bồi thường tổn thất mất việc làm với số tiền 105 triệu đồng...

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa công bố bản án tranh chấp ly hôn; tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ông NT (Việt kiều Mỹ) và bị đơn là bà NTPU (ngụ TP.HCM).

Theo đó, Tòa phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông T và bà U; Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà U về yêu cầu ông T bồi thường tổn thất mất việc làm số tiền 105 triệu đồng.

Theo bản án phúc thẩm, ông T và bà U kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn vào tháng 2-2022.

Sau thời gian chung sống, cả hai có nhiều bất đồng quan điểm, tính cách và có cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau khiến tình trạng gia đình luôn căng thẳng, không thể hàn gắn và cả hai đã ly thân từ lâu.

Do đó, ông T yêu cầu tòa án giải quyết cho ông được ly hôn với bà U. Cả hai không có con chung và tài sản chung nên không yêu cầu tòa án giải quyết.

Ngày 26-11-2024, bà U có đơn phản tố buộc ông T trả cho bà số tiền 105 triệu đồng, đây là tổng tiền lương 15 tháng, mỗi tháng 7 triệu đồng. Số tiền này là tiền tổn thất do bà phải xin nghỉ làm để ở nhà học nghề và làm các thủ tục cần thiết để ông T bảo lãnh bà sang Mỹ chung sống như lời ông T đã hứa. Nay ông T đơn phương ly hôn nên phải bồi thường cho bà số tiền này.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 9-2025, TAND TP Cần Thơ đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T và không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà U về việc yêu cầu ông T bồi thường tổn thất mất việc làm số tiền 105 triệu đồng.

Sau phiên sơ thẩm, bà U kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm bác yêu cầu ly hôn của ông T và chấp nhận đơn phản tố của bà.

Xét xử phúc thẩm vào tháng 3-2026, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định ông T cho rằng quá trình chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn về quan điểm, tính tình không hợp, thường xuyên bất đồng quan điểm nên xin ly hôn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn thống nhất ly hôn. Vì vậy cấp sơ thẩm công nhận sự thuận tình ly hôn giữa các bên.

Bà U kháng cáo không đồng ý ly hôn vì chỉ khi nào ông T bồi thường cho bà số tiền 105 triệu đồng thì bà mới đồng ý ly hôn, ông T không thực hiện nên bà không đồng ý.

Theo tòa phúc thẩm, vợ chồng mâu thuẫn không thể hàn gắn, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên bà U không đồng ý ly hôn với ông T là không có cơ sở.

Cấp phúc thẩm cũng xét thấy, hôn nhân giữa các đương sự là tự nguyện, đời sống chung của vợ chồng là bình đẳng. Việc ông T có hứa bảo lãnh bà U sang Mỹ (nếu có), thì cũng xuất phát từ tình cảm vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Việc bà U xin nghỉ việc cũng là hoàn toàn tự nguyện, chưa có căn cứ cho rằng ông T đã ép buộc. Đây không phải là nguyên nhân chính và trực tiếp mà nguyên đơn đã gây nên thiệt hại cho bà U để rồi phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà U cũng thừa nhận có nhiều lần ông T gửi tiền về cho bà U nhưng bà không nhớ rõ số tiền và thời gian gửi.

Do đó, cấp phúc thẩm nhận định, kháng cáo của bà U không có cơ sở để chấp nhận và giữ nguyên án sơ thẩm.