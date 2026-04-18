Chủ tịch Quốc hội thông tin những chính sách mới hỗ trợ kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ 18/04/2026 09:55

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật sở tại và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối 17-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Trong không khí đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể bà con. Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới cộng đồng.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025 dù còn khó khăn nhưng Việt Nam đạt kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng, an ninh giữ vững, vị thế quốc tế được nâng cao. Những thành tựu này có sự chung sức, đồng lòng của đồng bào trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về các dấu mốc quan trọng như: Tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Ông nhấn mạnh, với thành tựu 40 năm Đổi mới, đất nước đang quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con và cơ quan đại diện, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều chính sách đảm bảo chế độ cho cán bộ nhân viên. Hiện Quốc hội đang xem xét sửa đổi Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng.

Đặc biệt, các đạo luật về hộ tịch, đất đai, nhà ở đã được thông qua nhằm tạo thuận lợi cho người Việt ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại quê hương. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Ông đề nghị Đại sứ quán phát huy vai trò là "mái nhà chung", hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống và thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà báo cáo cộng đồng tại đây có khoảng 200 người. Đại sứ quán và bà con đã lập Ban Liên lạc, đang tích cực chuẩn bị các bước để thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện cộng đồng, anh Lưu Thái Hưng khẳng định bà con luôn tuân thủ pháp luật sở tại và tích cực tương trợ nhau. Đặc biệt, cộng đồng đã sát cánh cùng các đoàn cứu hộ Việt Nam trong thảm họa động đất lịch sử tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm 2023. Anh kiến nghị Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về chính sách hai quốc tịch và các thủ tục an cư khi về Việt Nam.