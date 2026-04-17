Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi các bên ngừng bắn, đàm phán hòa bình tại IPU-152 17/04/2026 06:12

(PLO)- Trong phát biểu ở Phiên thảo luận chung tại IPU-152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẩn thiết kêu gọi các bên thực hiện ngừng bắn, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện để xây dựng lòng tin và bảo đảm công lý cho tương lai.

Chiều 16-4 (giờ địa phương), tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152).

Phiên họp có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ đề của Đại hội đồng IPU năm nay mang tính thời sự và cấp thiết. Thế giới đang chứng kiến những bất ổn, xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, coi thường luật pháp quốc tế và sử dụng vũ lực. Những yếu tố này gây ra nhiều đau thương cho hàng triệu người.

Chiến tranh, bảo hộ thương mại và các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại. Bên cạnh đó, công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới trong quản lý.

Đối mặt với thực trạng đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn có cơ sở để tin tưởng vào tương lai. Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vẫn không hề suy giảm. Các chương trình nghị sự chung như Văn kiện Vì Tương lai, Chương trình Nghị sự 2030 tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể.

Thông qua Tuyên bố của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, các nghị viện thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý. Ở cấp độ khu vực, ASEAN và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung.

Với những thành tựu của hơn 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đang nỗ lực, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu là trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đang thực hiện mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung.

Để vượt qua thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU và các nghị viện thành viên cần chung tay thúc đẩy đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các dân tộc và tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Ông nói: "Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay".

Cùng với đó là phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế. Đặc biệt là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù đối mặt với khó khăn nào, tinh thần đoàn kết và hợp tác sẽ giúp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.