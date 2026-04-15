Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm Italy, lên đường tham dự Đại hội đồng IPU-152 15/04/2026 16:04

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rome, lên đường tham dự IPU-152 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 15-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rome.

Đoàn lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và thực hiện các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời Rome (Italy), lên đường tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana và tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên cũng đánh giá cao hơn 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Nhấn mạnh dư địa phát triển còn lớn, lãnh đạo hai nước cho rằng cần tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, giáo dục. Đồng thời, mở rộng sang các thế mạnh của Italy như thời trang, kinh tế số, kinh tế xanh và năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp. Hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tòa thánh tiếp tục củng cố niềm tin, hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam - Tòa thánh lên giai đoạn mới, vì lợi ích nhân dân và hòa bình nhân loại.

Tại Rome, Chủ tịch Quốc hội cũng gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italy - Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italy; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italy. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy đi vào chiều sâu và hiệu quả.