Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italy 15/04/2026 07:03

(PLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella và hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chiều 14-4 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio Mattarella. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Italy đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Italy chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa và lịch sử. Đây là nền tảng phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược và hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát thực thi các thỏa thuận hợp tác. Đặc biệt, hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo.

Chào đón đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm. Đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Italy sau khi kiện toàn bộ máy Nhà nước. Qua Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Italy tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai quốc gia. Ông đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch, giáo dục.

Trao đổi về tình hình thế giới, Tổng thống Sergio Mattarella đặc biệt đề cao việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc. Việt Nam và Italy chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.