Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự IPU-152, thăm chính thức Italia 08/04/2026 10:54

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-152 tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11 đến 17-4.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với cả Italia và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, trong khi Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân khi rời Hà Nội, lên đường tham dự IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia. Ảnh: TTXVN.

Khẳng định vai trò của Việt Nam tại diễn đàn nghị viện lớn nhất thế giới

IPU được thành lập năm 1889, hiện có 181 nghị viện thành viên và 15 thành viên liên kết. Đây là diễn đàn nghị viện đa phương lớn nhất thế giới, tập trung thúc đẩy hòa bình, dân chủ, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại hội đồng IPU-152 dự kiến thảo luận nhiều vấn đề lớn như tăng cường dân chủ đại diện, thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và nâng cao vai trò của nghị viện trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Việt Nam là thành viên IPU từ năm 1979 và được đánh giá là một trong những nghị viện tham gia tích cực, có trách nhiệm. Quốc hội Việt Nam từng hai lần được bầu vào Ban Chấp hành IPU, giữ cương vị Phó Chủ tịch IPU và đảm nhiệm Chủ tịch Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Dấu ấn lớn nhất của Việt Nam tại IPU là việc đăng cai Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội năm 2015, với Tuyên bố Hà Nội về thúc đẩy hành động của nghị viện trong triển khai các mục tiêu phát triển bền vững.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152 tiếp tục thể hiện vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng chủ động của Việt Nam tại các cơ chế nghị viện quốc tế.

Italia - đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Sau khi dự IPU-152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Italia. Đây là chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Italia phát triển thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Đức và Hà Lan. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia tại ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 7,3 tỉ USD, tăng hơn 6% so với năm trước. Italia hiện có 167 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 633 triệu USD, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, giày da, thiết bị vệ sinh, xây dựng.

Không chỉ hợp tác kinh tế, hai nước còn duy trì nhiều cơ chế đối thoại thường niên về ngoại giao, quốc phòng, khoa học - công nghệ và giáo dục.

Trong lĩnh vực văn hóa, Italia từng hỗ trợ Việt Nam trùng tu khu di tích Mỹ Sơn, đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức các tuần lễ văn hóa, triển lãm, liên hoan nghệ thuật. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên và cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Thổ Nhĩ Kỳ - cửa ngõ kết nối Việt Nam với Trung Đông và châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là nền kinh tế lớn thứ 17 thế giới, có vị trí địa chiến lược đặc biệt khi nằm giữa châu Âu và châu Á. Đây cũng là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đạt gần 2,3 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 1,8 tỉ USD. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 49 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỉ USD.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua phát triển tích cực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương và phối hợp tại các diễn đàn như IPU hay Hội đồng Nghị viện châu Á.

Việc kết hợp tham dự IPU-152 với các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyến thăm chính thức Italia được đánh giá sẽ góp phần mở rộng quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng ở châu Âu và Trung Đông, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của ngoại giao nghị viện Việt Nam trên trường quốc tế.