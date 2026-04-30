Ngắm 'đường cờ' Tổ quốc dài 17 km trên tuyến vành đai Tân An mừng lễ 30-4 30/04/2026 18:43

Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, tuyến đường vành đai Tân An (Tây Ninh) như được “thay áo mới” khi hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay trong nắng. Không chỉ là hình ảnh trang trí, “đường cờ Tổ quốc” đang trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Video: Ngắm cờ đỏ tung bay kéo dài 17km trên đường vành đai Tân An

Theo ghi nhận, gần 2.000 lá cờ tổ quốc được treo dọc hai bên tuyến đường, kéo dài từ điểm đầu kết nối đường 834B (xã Mỹ An) đến cầu Vàm Cỏ Tây. Khoảng cách giữa các lá cờ được bố trí đều đặn khoảng 30 m theo trụ điện, tạo nên một dải sắc đỏ liên tục, nổi bật trên nền trời tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Gần Hơn 2.000 lá cờ phủ kín đường vành đai Tân An

Tuyến đường vành đai Tân An vốn là công trình giao thông trọng điểm, dài 22,35 km, được đưa vào sử dụng từ tháng 12-2023, đi qua địa bàn phường Tân An, Khánh Hậu và xã Mỹ An. Nay, với sự xuất hiện của “đường cờ”, tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa kết nối hạ tầng mà còn trở thành biểu tượng tinh thần đầy tự hào.

Ngắm cờ đỏ rợp trời trên hành trình 17km đầy tự hào

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Khánh Hậu, chia sẻ việc treo cờ được thực hiện bởi sự phối hợp giữa phường Khánh Hậu, phường Tân An và xã Mỹ An. Những lá cờ được treo cách nhau theo trụ cột điện khoảng 30 m, cờ được treo từ điểm đầu vành đai Tân An kết nối đường 834B (xã Mỹ An) đến cầu Vàm Cỏ Tây, với gần 2.000 lá cờ được treo hai bên đường, với chiều dài 17 km. Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa tại địa phương.

Cờ Tổ quốc phủ kín tuyến đường vành đai Tân An

"Không dừng lại ở yếu tố cảnh quan, "đường cờ" còn mang giá trị giáo dục sâu sắc. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ làm đẹp không gian đô thị mà còn nhắc nhở người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đây được xem là một hình thức giáo dục trực quan, gần gũi nhưng hiệu quả" ông Cường nhìn nhận.

UBND phường Tân An treo các loại cờ đầy sắc màu dọc theo đường vành đai và cầu Vàm Cỏ Tây.

Cờ đỏ sao vàng bay tung bay trên đường vành đai Tân An đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nhiều người bày tỏ niềm xúc động khi mỗi ngày đi qua tuyến đường rợp cờ. Hình ảnh quen thuộc này không chỉ tạo cảm giác tự hào mà còn khiến mỗi hành trình trở nên ý nghĩa hơn.

Ngoài cờ Tổ quốc, nhiều pano, áp phích lớn chào mừng ngày lễ trọng đại cũng được lắp đặt dọc tuyến, góp phần tăng thêm không khí trang nghiêm, rộn ràng.

Ông Lê Hoài Phong, phường Tân An tự hào: "Tôi thấy treo cờ vào các dịp lễ lớn là truyền thống lâu đời, nhưng khi được thực hiện đồng bộ trên một tuyến đường dài nhiều km như vậy, cảm xúc càng mạnh mẽ hơn. Từ chỗ là thói quen, việc treo cờ này trở thành trải nghiệm văn hóa, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương".

Từ trên cao nhìn xuống, dải cờ đỏ﻿, cờ phướn rực rỡ ôm trọn tuyến vành đai

Nhiều người dân đi trên còn đường này đã cảm nhận rõ sự thay đổi của tuyến đường, không chỉ khang trang, sạch đẹp mà còn mang hồn cốt dân tộc. Những buổi sáng tập thể dục hay buổi chiều đi bộ dưới hàng cờ rợp bóng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, giúp gắn kết con người với không gian sống.

Tuyến vành đai Tân An rợp cờ mừng 30-4

"Mỗi lá cờ như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ. Từ đó, khơi dậy ý thức phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đây cũng là cách để truyền lửa truyền thống một cách tự nhiên, bền vững" anh Lê Quốc Anh, Bí thư Đoàn thanh niên phường Khánh Hậu chia sẻ.

Những lá cờ Tổ quốc được treo lên là một hình thức giáo dục lòng yêu nước cho thể hệ thanh niên.

Con đường cờ đỏ sao vàng rực rỡ không chỉ là một công trình trang trí đơn thuần mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa: Từ làm đẹp cảnh quan, tạo điểm nhấn đô thị đến giáo dục tinh thần yêu nước và củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống đã tạo nên một hình ảnh vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới trên cầu Bảo Định, phường Tân An.

Trong bối cảnh đất nước không ngừng phát triển, những mô hình như thế này càng trở nên cần thiết. Không chỉ góp phần làm giàu bản sắc địa phương, “đường cờ” còn là biểu tượng cho tinh thần dân tộc, một giá trị cốt lõi luôn được gìn giữ và phát huy.

Và có lẽ, điều đọng lại lớn nhất không chỉ là sắc đỏ rực rỡ trải dài hàng chục km, mà chính là niềm tự hào âm thầm nhưng bền bỉ trong mỗi người dân khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên chính quê hương mình.