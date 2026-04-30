Đồng Nai rực rỡ cờ hoa trong ngày 30-4, chính thức trở thành thành phố 30/04/2026 12:20

(PLO)- Đồng Nai chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị thành phố theo nghị quyết của Quốc hội từ ngày 30-4. Phố phường rực rữa cờ hoa; các trụ sở, cơ quan nhà nước đã đồng bộ thay đổi tên gọi là thành phố Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai có hiệu lực từ ngày hôm nay (30-4).

Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị và chuyển đổi mô hình 10 xã lên phường gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú.

Trụ sở Thành ủy tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Trong ngày lên thành phố, Đồng Nai có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ và bắn pháo hoa và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Các quán cà phê, các nhà chung cư cao tầng rực rỡ cờ hoa.

Tối hôm nay, Thành phố Đồng Nai tổ chức các chương trình nghệ thuật diễn và bắn pháo hoa nổ tầm cao ra tại phường Trấn Biên, phường Bình Phước chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai.

Khu vực Công viên Dương Tử Giang, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai rực rỡ cờ hoa với nhiều hoạt động chào mừng lễ 30-4, Ảnh: VH.

Cùng thời trên, tại 10 phường mới của thành phố Đồng Nai (Đồng Phú, Tân Phú, Lộc Ninh, Tân Khai, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch) đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Trụ sở khối nhà nước được thay Thành phố Đồng Nai.

Theo ghi nhận của PLO, các trụ sở, cơ quan nhà nước đã đồng bộ thay đổi tên gọi thành phố Đồng Nai.

Ngày 30- 4, trên toàn tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai, chào mừng lễ 30-4.

Sau khi thành lập, TP Đồng Nai có diện tích 12.737,18 km2 và dân số hơn 4,4 triệu người; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Các bảng tên cơ quan hành chính đã thay đổi trước ngày 30-4.

Trụ sở của TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay. Tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai cơ bản giữ nguyên trạng như hiện nay. Tuy nhiên, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Vỉa hè tại khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ hoa. Ảnh: VH.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 252/2026 về việc thành lập TAND và VKSND TP Đồng Nai trên cơ sở kế thừa TAND và VKSND tỉnh Đồng Nai.

Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết thuộc trách nhiệm quản lý; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của TAND, VKSND TP Đồng Nai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định.