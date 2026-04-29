Ngày mai (30-4), Đồng Nai chính thức là thành phố 29/04/2026 19:24

(PLO)- Từ ngày mai, 30-4, tỉnh Đồng Nai chính thức là TP trực thuộc trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 30 về việc thành lập TP Đồng Nai.

Theo đó, nghị quyết quyết nghị việc thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Đồng Nai.

TP Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Từ 30-4, tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Ảnh: VŨ HỘI

Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định. Đồng thời, ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với TP trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 252/2026 về việc thành lập TAND và VKSND TP Đồng Nai trên cơ sở kế thừa TAND và VKSND tỉnh Đồng Nai

Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết thuộc trách nhiệm quản lý; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của TAND, VKSND TP Đồng Nai và các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Các nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

Từ ngày 30-4, nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai có hiệu lực. Đồng Nai cũng chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị và chuyển đổi mô hình 10 xã lên phường (Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú).

Cũng từ 0 giờ ngày 30-4 các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan vận hành theo trạng thái mới. Khi chuyển đổi mô hình quản trị từ cấp tỉnh lên TP, từ xã lên phường phải bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả.