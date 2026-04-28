Ông Lê Minh Trí: Thành phố Đồng Nai sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước 28/04/2026 15:16

(PLO)- Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri cùng bày tỏ phấn khởi trước dấu mốc lịch sử khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố từ ngày 30-4-2026, đồng thời tin tưởng địa phương sẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Ngày 28-4, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Tổ ĐBQH đơn vị số 1 tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Buổi tiếp xúc được kết nối trực tuyến từ Đảng ủy phường Trấn Biên đến các điểm cầu tại UBND các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Biên Hòa.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố từ ngày 30-4-2026.

Cử tri cho rằng đây là niềm tự hào lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn. Các cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai dự án lớn và chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, ĐBQH Lê Minh Trí cho biết Đoàn ĐBQH sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến để chuyển tải tới cơ quan Trung ương xem xét. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm rõ và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ông Lê Minh Trí bày tỏ phấn khởi khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. "Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới để Đồng Nai bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước", ông nhận định.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VH.

Về định hướng phát triển, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh Đồng Nai cần tầm nhìn và khát vọng mới. Tỉnh phải chủ động kiến nghị tháo gỡ rào cản, tạo đòn bẩy phát triển đô thị thông minh và tăng cường liên kết vùng, nhất là với TP.HCM. Ông cũng đề nghị tỉnh xử lý dứt điểm các điểm nghẽn tồn tại lâu nay để củng cố niềm tin của nhân dân.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh ngày 30-4 là thời khắc đặc biệt khi Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai chính thức có hiệu lực. Đây là kết quả từ sự quan tâm của Trung ương và khát vọng của nhân dân địa phương.

Thời gian tới, tỉnh sẽ quy hoạch lại toàn diện theo hướng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ cùng các ĐBQH hành động quyết liệt vì một thành phố Đồng Nai năng động, hiện đại và đáng sống.