Quốc hội quyết định thành lập thành phố Đồng Nai 24/04/2026 10:09

(PLO)- Từ 30-4-2026, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Đồng Nai.

Sáng 24-4, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

Theo nghị quyết, TP Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay. Thành phố có vị trí giáp TP.HCM, các tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Nghị quyết quy định, kể từ ngày có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với địa danh “tỉnh Đồng Nai” được đổi tên sang “thành phố Đồng Nai”. Đồng thời, ngoài các chế độ, chính sách áp dụng đối với thành phố trực thuộc Trung ương, những cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đa số ý kiến thẩm tra và đại biểu Quốc hội đều thống nhất cao về sự cần thiết thành lập TP. Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai.

Theo Bộ trưởng, một số ý kiến đề nghị định hướng phát triển Đồng Nai theo chiều sâu, dựa trên tri thức, công nghệ và tăng cường liên kết vùng. Đồng Nai không chỉ là trung tâm sản xuất mà cần hướng đến vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề xuất bổ sung định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế sinh học gắn với chế biến sâu và logistics.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết các định hướng phát triển đã được thể hiện trong đề án, phù hợp với các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị. Mục tiêu là xây dựng Đồng Nai trở thành mô hình tiên phong về kinh tế công nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, với trọng tâm là sản xuất chế tạo xanh, nông nghiệp công nghệ cao và hệ thống logistics mang tầm quốc tế.

Đồng thời, các giải pháp về liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, phát triển trung tâm logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao sẽ được triển khai đồng bộ, qua đó khẳng định vai trò động lực phát triển của Đồng Nai trong khu vực, cũng như mối quan hệ tương hỗ với siêu đô thị TP.HCM.

Về phương án sắp xếp, xử lý các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất phương án với lộ trình cụ thể để xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị ngay sau khi Quốc hội quyết định thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương, bảo đảm theo đúng chỉ đạo, quy định.