Thêm người lao động thu nhập thấp vào diện được trợ giúp pháp lý miễn phí 23/04/2026 15:41

(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhóm “người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại” vào diện được trợ giúp pháp lý.

Chiều 23-4, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Thêm nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật đã bổ sung nhóm “người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại” được trợ giúp pháp lý. Quy định này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân trong tố tụng hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Ảnh: QH

Dự thảo Luật quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với từng nhóm đối tượng, bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, luật bổ sung quy định mở “người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật” để phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn.

Về lĩnh vực trợ giúp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho hay Chính phủ đề nghị giữ quy định hiện hành, không mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Điều này nhằm bảo đảm đúng bản chất trợ giúp pháp lý là chính sách an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ đối tượng yếu thế trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính.

Siết chặt tiêu chuẩn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về điều kiện thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Việc thành lập căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu tại địa phương, do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật trước khi Quốc hội bấm nút thông qua. Ảnh: QH

Về nhân sự, luật mới siết chặt hơn tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý nhằm nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể, không bổ nhiệm người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc người chưa được xóa án tích.

Về căn cứ miễn nhiệm, dự thảo Luật rút ngắn thời gian không tham gia tố tụng từ 2 năm xuống 12 tháng. Đồng thời, thẻ trợ giúp viên pháp lý sẽ không còn giá trị khi viên chức nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.