Đề xuất miễn, giảm phí tại điểm tham quan công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam 22/04/2026 11:51

(PLO)- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Nghị quyết đề xuất miễn, giảm phí tại các điểm tham quan công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam; nghiên cứu khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.

Sáng 22-4, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho hay, việc ban hành Nghị quyết nhằm tập trung giải quyết hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa; thứ hai, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa.

Trao đổi về một số nội dung đại biểu quan tâm, Bộ trưởng cho biết dự thảo Nghị quyết xác định rõ nguồn lực phát triển văn hóa gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội.

Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cũng như các địa phương để xác định rõ cơ cấu của 2% này, đảm bảo việc chi cho văn hóa đúng mục tiêu và đúng sự quan tâm như đại biểu đã đề xuất.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QH

Về Ngày Văn hóa Việt Nam, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung thêm một khoản nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc, không riêng ngày 24-11. Mục đích của việc này, theo Bộ trưởng, để chăm lo, bảo đảm cho nhân dân được tiếp cận, tham gia thụ hưởng văn hóa, đồng thời nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Dự thảo đề xuất các đơn vị công lập sẽ miễn giảm phí, lệ phí cho nhân dân trong các điểm tham quan và các hoạt động vào ngày 24-11. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu tiếp thu đề xuất của đại biểu, khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia vào cơ chế này.

Liên quan đến quy định về Quỹ văn hóa nghệ thuật, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo Nghị quyết việc thí điểm thành lập Quỹ theo mô hình hợp tác công tư. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là cơ chế phù hợp với đặc thù đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Nguồn vốn của Quỹ gồm vốn nền từ ngân sách và nguồn đối ứng xã hội từ doanh nghiệp, từ các tổ chức cá nhân và các nguồn bổ sung như tài trợ quốc tế hoặc các nguồn thu hợp pháp khác.

“Việc thành lập Quỹ chủ yếu để huy động các nguồn lực xã hội, ngân sách nhà nước chủ yếu đóng vai trò là vốn mồi để khuyến khích đóng góp của khu vực tư nhân”- bà Lâm Thị Phương Thanh nói và cho biết đây là một chủ trương rất lớn, quan trọng của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chặt chẽ hơn mô hình quỹ này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các mô hình quỹ tương tự đã được thí điểm tại dự thảo Luật Thủ đô; đồng thời xác lập những nguyên tắc chung để giao Chính phủ quy định chi tiết.

“Chính phủ sẽ lưu ý việc xây dựng các tiêu chí đánh giá rủi ro, cơ chế chấp nhận rủi ro hay ý kiến các đại biểu đề xuất về các cơ chế thí điểm. Chính phủ sẽ nghiên cứu để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện mô hình này, bảo đảm hoạt động hiệu quả và không lãng phí nguồn lực”- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.