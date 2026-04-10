Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp 10/04/2026 11:32

(PLO)- Ngày 24-11 hằng năm dự kiến trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương. Nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động có kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày.

Nghị quyết 80/2026 của Bộ Chính trị đã chọn ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Đây là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương nhằm tôn vinh và phát triển văn hóa, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Để triển khai nghị quyết này, Chính phủ đang xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá trong phát triển văn hóa. Trong đó, một điều khoản quy định người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, trong ngày này, các thiết chế văn hóa và thể thao công lập sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân.

Chương trình "Ngày hội Văn hoá vì hoà bình" tại Hà Nội. Ảnh: T.PHÚ

Dự kiến, nội dung trên sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và có thể áp dụng ngay trong năm 2026.

Tuy nhiên, do ngày 24-11 năm nay rơi vào thứ Ba, nhiều đoàn viên và người lao động đã đề xuất phương án hoán đổi lịch làm việc. Cụ thể, có thể chuyển ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau. Nếu phương án này được chấp thuận, người lao động sẽ có kỳ nghỉ liên tục bốn ngày, từ 21-11 đến hết 24-11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để kiến nghị phương án phù hợp hơn với thực tế đời sống lao động. Mục tiêu là nâng cao phúc lợi và góp phần ổn định quan hệ lao động.

Hiện nay, người lao động Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm. Cụ thể gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30-4 và 1-5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày.

Nếu nghị quyết được Quốc hội thông qua, số ngày nghỉ lễ sẽ tăng lên 12 ngày. Khi đó, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành ngày nghỉ lễ chính thức, áp dụng trên phạm vi cả nước.