TP.HCM: Nhiều nét mới tại ‘Ngày hội sách và văn hóa đêm’ thu hút du khách 02/01/2026 22:51

(PLO)- "Ngày hội sách và văn hóa đêm" diễn ra từ ngày 2 đến 4-1 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM nhằm mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc.

Tối 2-1, “Ngày hội sách và văn hóa đêm” lần thứ hai diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM, Hội Xuất bản Việt Nam cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức.

Sau chương trình thí điểm đầu tiên vào cuối tháng 11-2025, "Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần này được tổ chức nhằm mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc, từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm phục vụ người dân và du khách.

Nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm. Ảnh: HẢI NHI

Diễn ra trong ba ngày (từ ngày 2 đến 4-1), ngày hội mang đến chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng như các workshop sáng tạo, trải nghiệm gồm Design Your Vision Board, ArchiTea - tạo tách trà di sản kiến trúc; các chương trình giao lưu, trò chuyện văn hóa - nghệ thuật như Đờn ca tài tử Nam Bộ, talk “Từ món Việt là nhà đến món Việt triệu đô”; cùng các đêm biểu diễn âm nhạc acoustic với sự tham gia của nhiều ban nhạc trẻ.

Song song đó là không gian gian hàng giới thiệu cà phê, trà, bánh dân gian Việt, sách, thư viện pop-up, kiến trúc - thiết kế, trò chơi dân gian, thư pháp và các hoạt động thủ công, mang đến hành trình khám phá văn hóa Việt đa giác quan cho công chúng.

Các bạn trẻ thích thú với các hoạt động tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP.HCM, lâu nay các hoạt động tại Đường sách thường kết thúc vào khoảng 18 giờ, khiến không gian dần lắng xuống khi đêm về.

Việc tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đêm được xem là bước mở rộng thời gian vận hành, duy trì mạch sinh hoạt văn hóa liên tục từ sáng đến tối, giúp Đường sách hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ.

Theo ghi nhận của PLO, những ngày đầu năm mới 2026, Đường sách TP.HCM trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân và du khách.

Không khí rộn ràng nhưng không ồn ào; không gian ngập tràn sách, cà phê và các góc check-in xanh mát mang đến lựa chọn vui chơi đầu năm nhẹ nhàng, giàu giá trị văn hóa giữa lòng đô thị sôi động.

Du khách nước ngoài trải nghiệm "Ngày hội sách và văn hóa đêm". Ảnh: HẢI NHI

Thay vì tập trung tại các khu vui chơi đông đúc hoặc đi du lịch xa, nhiều bạn trẻ TP.HCM chọn dạo phố sách, đọc sách, nhâm nhi cà phê và lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân bình yên.

Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Bình, các gian hàng sách, quầy lưu niệm, khu cà phê và không gian đọc mở cửa xuyên suốt, tạo nên dòng chảy văn hóa liên tục trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Với giới trẻ, Đường sách TP.HCM không chỉ là nơi mua sách mà còn là không gian gặp gỡ, thư giãn và khởi đầu năm mới theo cách chậm rãi, sâu lắng.

Có mặt tại Đường sách Nguyễn Văn Bình từ 17 giờ 30, Nguyễn Minh Tài cho biết anh cùng nhóm bạn ghé Đường sách để trải nghiệm văn hóa đọc sách nơi đây.

“Lúc này khá đông người nhưng không chen chúc. Bọn mình xem sách, mua vài cuốn giảm giá, ngồi cà phê một lúc rồi tham gia workshop ngắn” - anh Tài chia sẻ.