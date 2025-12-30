TP.HCM: Nhiều vở diễn mới phục vụ khán giả dịp Tết Dương lịch 2026 30/12/2025 16:21

(PLO)- Dịp Tết Dương lịch 2026, nhiều sân khấu, nhà hát, rạp xiếc tại TP.HCM đồng loạt ra mắt vở diễn mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng.

Dịp Tết Dương lịch 2026, các sân khấu, nhà hát, rạp xiếc tại TP.HCM đồng loạt sáng đèn với nhiều vở diễn mới, đa dạng thể loại.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1 đến 4-1), tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nghệ thuật tổ chức nhiều suất diễn phục vụ khán giả. Ngày 1-1, ở lĩnh vực kịch nói, Sân khấu Trương Hùng Minh giới thiệu vở Cô gái triệu đô (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Chánh Trực).

Các diễn viên trong vở diễn Ông không phải là bố tôi của Lưu Quang Vũ vào năm 2022. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ

Tác phẩm xoay quanh những thử thách về lòng người khi nhân vật chính bất ngờ đứng trước cơ hội sở hữu khối tài sản lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Nhí, Maika, Bình Tinh, Lê Nam, Chánh Trực, Di Dương, Hoàng Mèo, Tân Trề…

Cùng ngày, Nhà hát Kịch IDECAF công diễn vở Quạ hồng tung cánh, quy tụ dàn nghệ sĩ Đình Toàn, Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Quang Thảo, Mỹ Duyên, Minh Dũng…

Tối 2-1, Sân khấu kịch Thiên Đăng ra mắt vở Chung nhà (kịch bản Nguyễn Thu Phương, đạo diễn nghệ sĩ Tuấn Khôi), được cảm tác từ truyện ngắn Không có vua của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Kim Xuân, Thành Lộc, Hữu Châu, Hoàng Thái Quốc, Lê Phương, Trương Hạ, Lê Hoàng Giang…, khai thác những xung đột gia đình và phản ánh các mối quan hệ đời sống với nhiều góc nhìn gai góc.

Ngày 3-1, Sân khấu kịch Hồng Vân tham gia “đường đua” Tết Dương lịch với vở Đại ca mình đi đâu thế.

Tối 4-1, Sân khấu Hoàng Thái Thanh ra mắt vở Hẹn nhau ở cuối con đường (tác giả Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, đạo diễn Ái Như). Tác phẩm kể câu chuyện tình nhiều day dứt của đôi nhân vật chính bị chiến tranh chia cắt suốt hàng chục năm, với sự tham gia của các nghệ sĩ Trí Quang, Hồng Ánh, Ái Như, Thành Hội, Hoàng Vân Anh.

Cũng trong tối 4-1, sân khấu này công diễn vở kịch kinh dị Ngăn lạnh số 44, có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Hương, Lê Quốc Nam, Lê Nam, Maika, Di Dương, Võ Minh Khải.

Cùng ngày, Hội Sân khấu TP.HCM giới thiệu vở Lạc tại Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ 5B. Đây là kịch bản của tác giả Trần Mỹ Trang, từng đoạt giải tại trại sáng tác của Hội Sân khấu TP, do hai đạo diễn trẻ Quốc Thịnh và Trần Đàm Công Ninh dàn dựng. Tác phẩm khai thác đề tài y đức, phản ánh những góc khuất trong môi trường y tế, trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc.

Bên cạnh kịch nói, các loại hình nghệ thuật truyền thống cũng được chú trọng trong dịp Tết. Theo đó, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM tổ chức chương trình Sắc ấn ngọc Nam Phương với 6 suất diễn miễn phí tại Nhà hát Trần Hữu Trang vào các ngày 28 và 31-12. Chương trình từng ra mắt năm 2022, nay được chỉnh sửa, hoàn thiện theo hướng phục vụ du lịch, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại nhằm tiếp cận khán giả trẻ.

Ở lĩnh vực xiếc và múa rối nước, từ ngày 1 đến 4-1, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM công diễn 6 suất vở xiếc mới Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện. Theo đơn vị tổ chức, vở diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, nối tiếp thành công của các chương trình xiếc trước đó.

Cùng thời gian này, tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM diễn ra vở múa rối nước Hoa đất Việt, được biểu diễn liên tục mỗi ngày 2 suất, phục vụ người dân và du khách.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dịp Tết Dương lịch tại TP.HCM còn góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật biểu diễn trong đời sống đương đại.