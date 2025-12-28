Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO 2025 chinh phục hàng chục ngàn khán giả 28/12/2025 16:08

Mang chủ đề “City-Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ”, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO năm 2025 mở ra không gian âm nhạc đa sắc.

Hàng chục ngàn khán giả đổ về không gian lễ hội để hòa mình vào đêm khai mạc Maze-ing Việt Nam - điểm nhấn của HOZO 2025, nơi sân khấu bùng nổ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, DTAP…

Sân khấu hoành tráng tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO năm 2025. Ảnh: HẢI NHI

Thông qua việc làm mới chất liệu dân gian bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, đêm nhạc không chỉ tạo nên cuộc đối thoại giàu cảm xúc giữa truyền thống và hiện đại, mà còn phác họa bức tranh sinh động về diện mạo âm nhạc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đêm nhạc giàu cảm xúc truyền thống và hiện đại

Có mặt tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM (HOZO - Hò Dô) năm 2025 từ 18 giờ, chị Thu Hương (ngụ phường Phú Nhuận), cho biết chị đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn của Phương Mỹ Chi, mang đến cảm giác gần gũi, trong trẻo.

Khán giả thích thú với các tiết mục tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh tạo dấu ấn mạnh mẽ không chỉ qua cách kể những câu chuyện văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại; trang phục mang đậm yếu tố truyền thống được xử lý sáng tạo, góp phần làm nổi bật tinh thần văn hóa Việt trên sân khấu.

“Nghe diễn mà đã quá chị ơi, em nổi hết cả da gà. Mới có một đêm thôi mà đã cỡ này rồi” - chị Hương hào hứng chia sẻ và cho rằng HOZO không chỉ là một đêm nhạc giải trí mà còn khơi gợi niềm tự hào về bản sắc Việt qua những tiết mục được làm mới đầy sáng tạo.

Phương Mỹ Chi trình diễn tại đêm nhạc. Ảnh: HẢI NHI

Đứng cùng con gái ở khu vực cách xa sân khấu, anh Nguyễn Văn Hòa ban đầu chỉ nghĩ đây là một đêm nhạc giải trí cuối năm. Tuy nhiên, càng theo dõi chương trình, anh càng bất ngờ trước không khí lễ hội sôi động và quy mô dàn dựng.

Theo anh, những màn trình diễn có xen lẫn chất liệu dân ca, nhạc cụ truyền thống được phối mới khiến con gái anh chăm chú theo dõi và tỏ ra rất thích thú.

“Có những tiết mục nghe rất đã tai, sân khấu làm hoành tráng nên hai cha con cứ đứng xem mãi” - anh Hòa cảm nhận.

Từ không gian biểu diễn đến mắt xích của công nghiệp văn hóa đô thị

ThS, NSƯT Huỳnh Khải, nguyên Trưởng Khoa Âm nhạc Dân tộc, Nhạc viện TP.HCM cho rằng các nghệ sĩ tham gia HOZO đã thể hiện rõ tài năng và cá tính sáng tạo riêng, đồng thời vẫn tôn trọng các giá trị văn hóa Việt.

“HOZO là môi trường rất tốt để sinh viên và nghệ sĩ trẻ trực tiếp quan sát, học hỏi thông qua sự đa dạng về phong cách âm nhạc, dàn dựng sân khấu, phối khí và cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Những trải nghiệm này giúp người trẻ hiểu sâu hơn cách kể chuyện bằng âm nhạc, phát triển cảm xúc sân khấu và định hình con đường âm nhạc bài bản” - NSƯT Huỳnh Khải cho hay.

Theo ThS, NSƯT Huỳnh Khải, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Trước hết, HOZO tạo ra không gian sản xuất và tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngay trong đời sống đô thị. Âm nhạc tại liên hoan không chỉ để thưởng thức mà còn được tổ chức, dàn dựng, quảng bá và tiếp cận công chúng theo mô hình lễ hội chuyên nghiệp.

﻿ Sân khấu bùng nổ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, DTAP…Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, HOZO đóng vai trò kết nối hệ sinh thái âm nhạc, từ nghệ sĩ, nhà sản xuất, đơn vị tổ chức, kỹ thuật, truyền thông đến khán giả. Đây chính là cấu trúc cốt lõi của công nghiệp văn hóa, nơi hoạt động sáng tạo nghệ thuật gắn liền với công tác vận hành, quản lý và lan tỏa giá trị.

Đặc biệt, liên hoan thúc đẩy giao lưu quốc tế và góp phần chuẩn hóa hoạt động biểu diễn, tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt Nam, nhất là nghệ sĩ trẻ, cọ xát với các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao năng lực sáng tạo và tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực văn hóa.