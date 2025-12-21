TP.HCM: Muôn sắc bất ngờ tại liên hoan âm nhạc quốc tế Hozo City Tết Fest 2025 21/12/2025 19:18

(PLO)- Liên hoan âm nhạc quốc tế Hozo City Tết Fest với chủ đề “City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ” sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-12 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, hứa hẹn là sự kiện nổi bật dịp cuối năm tại TP.HCM.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM công bố hợp tác chiến lược giữa Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM - HOZO (Hò Dô) và Lễ hội City Tết Fest, chính thức giới thiệu Hozo City Tết Fest đến công chúng.

Với chủ đề “City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ”, Hozo City Tết Fest sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-12 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM).

Nếu HOZO là liên hoan âm nhạc quốc tế mang tinh thần hội nhập toàn cầu, thì City Tết Fest là thương hiệu lễ hội văn hóa đương đại đặc trưng mỗi dịp Tết đến. Sự kết hợp giữa hai mô hình đã tạo nên Hozo City Tết Fest.

Không gian ẩm thực. Ảnh: BTC

Đại nhạc hội Hozo City Tết Fest được thiết kế theo ba chương, tái hiện ba sắc thái của một thành phố trẻ trung, sáng tạo, năng động và không ngừng hội nhập.

Chương 1 “Maze-ing” diễn ra ngày 27-12, tôn vinh di sản Việt trong diện mạo mới, khi các chất liệu truyền thống được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Chương 2 “Maze by thế giới” diễn ra ngày 28-12, là không gian giao thoa khi các nghệ sĩ Việt Nam cùng nghệ sĩ quốc tế đồng hành biểu diễn.

Không gian triển lãm di động bằng công nghệ thị giác. Ảnh: BTC

Chương 3 “Countdown - City - Maze-ing” diễn ra vào ngày 31-12, mang đến màn trình diễn đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc, ánh sáng và công nghệ, mở ra hành trình mới của một siêu đô thị sáng tạo.

Song song với các đêm nhạc chính, các tài năng trẻ trưởng thành từ cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô” cũng sẽ có cơ hội biểu diễn.

Không chỉ là sự kiện âm nhạc, Hozo City Tết Fest còn đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm quốc tế thông qua chuỗi hoạt động đa dạng như: Triển lãm ẩm thực - kiến trúc “8 không gian - 8 câu chuyện Ẩm thực Việt”; cuộc thi Đầu bếp trẻ Vị Battle®; trải nghiệm ẩm thực nghệ thuật mâm cơm Tết; không gian ẩm thực đường phố A-Maze Street…

Ba đêm nhạc quy mô mở ra hành trình khám phá âm nhạc đầy cảm xúc. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, năm nay lễ hội còn có không gian triển lãm di động Immersive House®. Đây là nơi giao thoa giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ đa phương tiện và những góc nhìn đương đại về văn hóa đô thị.

Tại đây, chuỗi ba hoạt động nghệ thuật được thiết kế liên hoàn, gồm triển lãm đa phương tiện CTRL+M - “Di sản tương lai”; trình diễn nghệ thuật trình chiếu (mapping) “Tết Morphosis” và cuộc thi VJ:Mazed sân chơi dành cho các nghệ sĩ trình diễn thị giác.

Bên cạnh đó, Hozo City Tết Fest còn là điểm hẹn văn hóa, nơi các thế hệ và cộng đồng giao thoa như chợ Tết, không gian sáng tạo TikTok, chuỗi tọa đàm chuyên đề “Ẩm thực, Kiến trúc và Bản sắc Việt đương đại”.

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, với tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa sôi động hàng đầu khu vực, xứng tầm một Mega City, Hozo City Tết Fest được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình hội tụ âm nhạc - văn hóa - sáng tạo - cộng đồng theo cách hoàn toàn mới.

Đây là bước tiến thể hiện rõ khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình. Bà tin rằng sự kiện sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc mỗi dịp cuối năm, lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của TP.HCM.