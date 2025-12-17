Chiêm ngưỡng phối cảnh hiện đại, năng động của Nhà Văn hóa Thanh niên nghìn tỉ ở TP.HCM 17/12/2025 16:23

(PLO)- Dự án Nhà Văn hóa Thanh niên với mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự kiến ngày 19-12, TP.HCM sẽ khởi công dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên. Dự án với mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phối cảnh Nhà văn hóa Thanh niên sắp khởi công. Ảnh: BDD

Nhà văn hóa Thanh niên là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện cho thanh niên và cộng đồng. Nhà văn hóa Thanh niên cũng là nơi bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh văn hóa dân tộc cho thanh niên.

Theo đó, diện tích khu đất xây dựng công trình (phù hợp quy hoạch) khoảng 14.344 m2, với 21 tầng và bốn hầm. Chiều cao công trình tính từ cốt đường nội bộ - 0.650 (tương ứng với cao độ quốc gia Hòn Dấu +8,74m) tới đỉnh mái 84,15m.

Diện tích khu đất xây dựng dự án Nhà văn hóa Thanh niên khoảng 14.344 m2, với 21 tầng và bốn hầm. Ảnh: BDD

Tổng mức đầu tư khoảng 2.240 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2028. Đây là công trình dân dụng, nhóm A, cấp I, thời hạn sử dụng theo thiết kế trên 100 năm.

Dự án xây dựng nhiều hạng mục như: bãi xe, sân sinh hoạt, quảng trường sự kiện, sảnh triển lãm, thư viện điện tử, phòng văn hóa thể thao, bảo tàng Thanh niên và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phòng khoa học dự án, phòng tư vấn tuyển dụng cho doanh nghiệp, các phòng tập huấn, đào tạo, khu vực mở...

Dự án Nhà văn hóa Thanh niên xây dựng nhiều hạng mục như: bãi xe, sân sinh hoạt, quảng trường sự kiện, sảnh triển lãm, thư viện điện tử... Ảnh: BDD

Dự án với mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhà văn hóa Thanh niên là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... Ảnh: BDD

Nhà văn hóa Thanh niên là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện cho thanh niên và cộng đồng. Nhà văn hóa Thanh niên cũng là nơi bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh văn hóa dân tộc cho thanh niên.