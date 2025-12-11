TP.HCM: Cận cảnh khu đất vàng sắp xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên 25 tầng 11/12/2025 08:42

(PLO)- Dự án xây mới Nhà Văn hóa Thanh niên trị giá hơn 2.240 tỉ đồng sẽ thay thế công trình cũ đã xuống cấp ngay trên khu đất vàng trung tâm TP.HCM.

Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới là một trong các dự án quy mô lớn, ý nghĩa, dự kiến khởi công xây dựng vào ngày 19-12 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau nhiều năm hoạt động trong tình trạng xuống cấp, chật hẹp và không còn đáp ứng nhu cầu của người dân, công trình hiện hữu sẽ được thay thế bằng một tòa nhà 25 tầng hiện đại, trở thành trung tâm văn hóa - giải trí quy mô lớn giữa lòng thành phố.

Hiện trạng Nhà Văn hóa Thanh niên trước ngày xây mới.

Nhà Văn hóa Thanh niên tọa lạc trên khu đất có vị trí đắc địa, tiếp giáp 4 tuyến đường lớn Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm.

Đây được xem là khu đất vàng khi nằm giữa trung tâm TP, bên cạnh các biểu tượng lịch sử - văn hóa như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, trụ sở UBND TP.HCM…

Khu vực tiếp giáp các tuyến đường lớn.

Trải qua nhiều thập kỷ sử dụng, khuôn viên Nhà văn hóa hiện nay là tổ hợp các hạng mục nhỏ, được xây cất từ lâu, phần nào ảnh hưởng đến công năng và hiệu quả hoạt động. Một phần mặt bằng phía trước hiện bị tận dụng làm quán cà phê, ki-ốt quần áo, hàng ăn nhanh… minh chứng cho sự quá tải và thiếu đồng bộ của công trình cũ.

Khuôn viên dự án có quán ăn, quán cà phê, bãi giữ xe...

Chính vì vậy, TP.HCM đã quyết định xây mới nhà văn hóa này. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỉ đồng, xây dựng ngay trên khu đất số 4 Phạm Ngọc Thạch, với diện tích hơn 14.344 m². Công trình gồm 25 tầng (4 tầng hầm, 21 tầng nổi), cao gần 85 m, sử dụng 100% vốn ngân sách TP.HCM và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Nhà Văn hóa Thanh niên mới sẽ có 25 tầng.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục... diễn ra sôi nổi tại đây.

Với dự án mới, các không gian chức năng sẽ phong phú và hiện đại hơn bao gồm quảng trường sự kiện, hội trường đa năng 500-700 chỗ, không gian triển lãm - trưng bày, thư viện chuyên ngành - thư viện điện tử cùng hệ thống phòng chức năng phục vụ văn hóa, thể thao, truyền thống, truyền thông khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, AI, sáng tạo, tư vấn tuyển dụng, đào tạo kỹ năng…

Công trình hiện hữu sẽ được phá dỡ để thi công.

Theo chủ đầu tư, công trình hiện hữu đã quá cũ kỹ, thấp tầng, không đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại; việc cải tạo không còn khả thi. Vì vậy, dự án lần này là xây mới hoàn toàn, toàn bộ công trình cũ sẽ được tháo dỡ. Trong khoảng 3 năm xây dựng, toàn bộ hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ tạm di dời để đảm bảo tiến độ và an toàn thi công.

Thông tin với PLO, đại diện Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cho biết đơn vị đang chờ bố trí địa điểm phù hợp để tạm di dời toàn bộ hoạt động trong thời gian thi công dự án.