TP.HCM chính thức thông xe làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ

(PLO)- TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, mở ra kỳ vọng hình thành mạng lưới giao thông xanh, an toàn và kết nối metro.

Ngày 31-12, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) đã tổ chức lễ khánh thành làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trải nghiệm làn ưu tiên xe đạp.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết, dự án cải tạo và tổ chức làn đường ưu tiên cho xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1) có chiều dài hơn 5,7km. Làn xe được thiết kế rộng 2m, riêng đoạn qua cầu rộng 1,5m, với tổng mức đầu tư hơn 14,2 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 10-10 và hoàn thành vào ngày 26-12.

Mục tiêu của dự án là cải tạo phần đất đường bộ để hình thành làn đường ưu tiên dành riêng cho xe đạp, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống giao thông công cộng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân lựa chọn xe đạp như một phương tiện di chuyển hằng ngày, thân thiện và an toàn.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.

Không chỉ dừng lại ở một tuyến đường đơn lẻ, dự án hướng tới việc hình thành mạng lưới đường xe đạp được thiết kế theo hướng kết nối đa phương thức, đa điểm đến, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Ông Tấn bày tỏ kỳ vọng làn đường ưu tiên này sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, được khai thác hiệu quả và góp phần xây dựng một môi trường giao thông văn minh, bền vững.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tuyến đường Mai Chí Thọ hiện nay được quy hoạch như một trục giao thông và đô thị quan trọng, nên nhu cầu kết nối các khu vực dân cư thông các đoạn đường ngắn giữa các khu đô thị là rất cao.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Ngoài ra đây cũng là tuyến đường này kết nối với các tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, việc tổ chức làn ưu tiên xe đạp để di chuyển các quãng đường ngắn giữa hàng cây xanh mát để tiếp cận metro là rất hiệu quả.

Dự án làn đường ưu tiên cho xe đạp cần xem xét nhiều yếu tố từ an toàn, tiện ích cho người sử dụng, cho đến khả năng tích hợp với các phương tiện giao thông khác, đáp ứng các nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân.

Dự án được chia thành các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Xây dựng làn xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, tạo tiền đề cho việc hình thành tuyến đường xe đạp trọng điểm của thành phố, bởi đoạn tuyến này hội tụ đủ các yếu tố về điều kiện cơ sở hạ tầng, không gian môi trường và có vai trò quan trọng kết nối các điểm phát sinh thu hút hiện hữu.

Giai đoạn 2: Được triển khai sau khi có báo cáo đánh giá của giai đoạn 1 và khi dự án thi công nút giao An Phú đưa vào sử dụng, sẽ thực hiện mở rộng làn xe đạp về các phần còn lại ở hai hướng của tuyến đường Mai Chí Thọ.

Sau đó sẽ mở rộng mạng lưới kết nối các khu vực như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình đặc trưng có giá trị lịch sử... của thành phố.

Đồng thời kết nối phương tiện công cộng, hạ tầng bến bãi, như các trục đường: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công Xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Võ Nguyên Giáp...

Người dân phấn khởi trải nghiệm làn đường mới.

Theo ghi nhận của PLO, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến trải nghiệm làn ưu tiên cho xe đạp.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (ngụ phường An Khánh) chia sẻ: “Làn đường xe đạp được kẻ rõ ràng, tách biệt với xe cơ giới nên tôi thấy an toàn hơn rất nhiều. Buổi sáng đạp xe trên Mai Chí Thọ khá thoáng, nhiều cây xanh, cảm giác dễ chịu và yên tâm hơn so với trước đây".

Dọc tuyến đường còn có các trạm xe đạp công cộng.

Nhiều người dân sống và làm việc quanh khu vực Mai Chí Thọ cho biết họ rất phấn khởi khi lần đầu tiên TP.HCM có làn đường xe đạp được đầu tư bài bản, dọc tuyến đường còn có nhiều trạm xe đạp công cộng. Không ít người kỳ vọng tuyến đường này sẽ giúp họ yên tâm đạp xe đi làm, đi học hoặc kết nối với metro, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm áp lực giao thông và góp phần bảo vệ môi trường.