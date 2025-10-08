Ngày 10-10 thi công làn đường dành riêng cho xe đạp ở TP.HCM 08/10/2025 21:18

(PLO)- Làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ chính thức thi công vào ngày 10-10, hoàn thành vào cuối năm 2025.

Thông tin với PLO, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết dự án làm làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ đã có giấy phép thi công, nhà thầu đang tổ chức tập kết thiết bị và chính thức thi công vào ngày 10-10.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, làn đường dành riêng cho xe đạp dài gần 6km, rộng 2m trên đại lộ Mai Chí Thọ (từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường Đ1) sẽ được bố trí tách biệt ô tô, xe máy, có trạm công cộng, kết nối metro và xe buýt.

Công trình dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 năm nay với mức đầu tư gần 13 tỉ đồng.

Làn đường riêng cho xe đạp ở TP.HCM sẽ chính thức thi công ngày 10-10. Ảnh: Thuận Văn

Làn xe đạp được cải tạo từ hành lang hai bên đại lộ Mai Chí Thọ, tách biệt với ô tô, xe máy, tạo không gian an toàn cho người đi xe đạp. Bề mặt được sơn vạch phân biệt để nhận diện dễ dàng. Dọc tuyến sẽ bố trí 5 trạm xe đạp công cộng tại các khu vực đông dân cư như Sala, New City, Avenue và gần bến xe khách Mai Chí Thọ, thuận tiện cho việc tiếp cận.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, nếu làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ phát huy hiệu quả, TP.HCM sẽ có cơ hội để nhân rộng thêm. Nếu sau một thời gian triển khai, nhận thấy người đạp xe tăng lên, lượng xe máy có giảm thì tiếp tục phát triển loại hình làn riêng cho xe đạp này trong thành phố. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá trước khi triển khai.