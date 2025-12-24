Xe buýt ở Cần Thơ cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 24/12/2025 17:25

(PLO)- Từ sự kết nối đồng bộ, các tuyến xe buýt nội thành Cần Thơ đã và đang đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn TP.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ), từ ngày 1-7, sau hơn 5 tháng vận hành, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP cơ bản ổn định. Toàn bộ chín tuyến nội thành đơn vị đang quản lý không xảy ra gián đoạn và tiếp tục bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn TP Cần Thơ sau sáp nhập.

Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ, có chín tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động, với tổng cộng hơn 438,5 km và khoảng 65 phương tiện xe buýt đời mới đang khai thác. Ảnh: CHÂU ANH

Phương tiện hiện đại, giá cả phù hợp

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh (58 tuổi, ngụ xã Thới Lai, TP Cần Thơ) kể bà thường xuyên đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa TP. Ngày trước, khi chưa biết đến xe buýt, mỗi chuyến đi - về, bà mất hơn 200.000 đồng thuê xe ôm. Với hoàn cảnh kinh tế khó khăn bà không thể định kỳ hàng tháng đến bệnh viện khám, nhận thuốc. Từ khi sử dụng dịch vụ xe buýt, bà đi khám bệnh đều đặn hơn, chi phí di chuyển giảm nhiều hơn trước.

“Đi xe buýt từ Thới Lai đến Ô Môn, sau đó đón xe đến bệnh viện đa khoa TP chỉ tốn vài chục ngàn. Cả chuyến đi và về chưa đến 100.000 đồng, thấp hơn phân nửa tiền so với trước. Hồi trước tiền xe nhiều hơn tiền thuốc nên tôi ngại đi bệnh viện, bây giờ tôi đi thường xuyên hơn, nhờ có thuốc đều nên bệnh tình cũng ổn định hơn trước nhiều lắm” - bà Thanh chia sẻ.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Ánh (67 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt) kể: “Tôi bán vé số lời mỗi ngày hơn 100.000 đồng, có khi chưa tới. Nhờ có xe buýt mà tôi di chuyển đi xuống chợ Cần Thơ bán. Giá vé xe buýt phù hợp với những người như tôi”.

Nhận xét về xe buýt Cần Thơ hiện nay, ông Nguyễn Văn Trong (72 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) cho biết ông nhiều lần sử dụng dịch vụ và rất hài lòng. Phương tiện hiện đại, có máy lạnh,giá cả hợp lý và nhân viên phục vụ tận tình.

“Xe buýt chạy êm, sạch sẽ, có máy lạnh mát mẻ, thoải mái, giá cả phù hợp với người dân lao động. Lớn tuổi như tôi đi xe được giảm giá nữa, nên luôn chọn xe buýt để đi lại” - ông Trong cho biết thêm.

“Tuyến xe buýt buổi sáng xuất phát lúc 4 giờ 30 đi từ Lộ Tẻ luôn có đông người lớn tuổi đến bệnh viện đa khoa TP, bệnh viện ung bướu… khám bệnh. Ngoài ra, còn có những người mua bán, họ thường chọn đi xe buýt vì vừa có thể kịp giờ đến chợ Cần Thơ và giá cả hợp lý” - anh Nguyễn Văn Tân, tài xế xe buýt kể lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Từ ngày 1-7, sau khi sáp nhập tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ quản lý chín tuyến xe buýt nội thành; với tổng cộng hơn 438,5 km và khoảng 65 phương tiện xe buýt đời mới đang khai thác. Các phương tiện được sản xuất năm 2020-2023, có trang bị máy lạnh, wifi, tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Đơn vị đang khai thác tuyến đã triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt song song với thanh toán bằng tiền mặt, để người dân lựa chọn. Ảnh: CHÂU ANH

Về hạ tầng phục vụ cho các tuyến xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện toàn TP có 1.623 điểm dừng, nhà chờ xe buýt, điểm trung chuyển. Trong đó, có 135 nhà chờ xe buýt, bốn điểm trung chuyển và 1.484 điểm dừng xe buýt.

Thống kê từ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cho thấy trung bình mỗi tháng, toàn bộ chín tuyến xe buýt nội thành trên địa bàn TP Cần Thơ vận chuyển từ 7.000-8.500 chuyến, doanh thu đạt hơn 1,3 tỉ đồng/tháng.

Cụ thể, trong tháng 9-2025, vận chuyển được 7.708 chuyến, với 64.020 hành khách, doanh thu hơn 1,29 tỉ đồng. Tháng 10-2025, vận chuyển được 7.739 chuyến, với 68.190 hành khách, đạt doanh thu hơn 1,37 tỉ đồng. Tháng 11-2025, vận chuyển được 7.295 chuyến, với 64.516 hành khách, doanh thu đạt hơn 1,27 tỉ đồng.

Để kịp thời tuyên truyền, thông tin về hoạt động xe buýt đến người dân, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ đã liên tục cập nhật thông tin đến người dân thông qua Fanpage "Cantho Bus". Cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai ứng dụng Chatbox trên Messenger Facebook.

Qua đó, trực tiếp phản hồi, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cách đón xe và chọn tuyến xe buýt phù hợp; giải đáp kịp thời thắc mắc, nhu cầu cần biết thông tin hoạt động của các tuyến xe buýt nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Song song đó, đơn vị đang khai thác tuyến là Công ty CP xe khách Phương Trang, cũng đã tích hợp tiện ích “Xe buýt” trên app FUTA trên điện thoại di động. Theo đó, người dân có thể tra cứu các thông tin toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn TP. Cạnh đó, tra cứu cụ thể lịch trình, giờ đi - đến của các xe buýt, giá từng chặng và giá suốt tuyến, biểu đồ giờ cho từng tuyến cụ thể…

Mặt khác, đơn vị cũng đã triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt song song với thanh toán bằng tiền mặt, để người dân lựa chọn. Cụ thể, người đi xe buýt có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể quét mã QR từ máy POS của tài xế hoặc có thể chuyển khoản qua các app ngân hàng, ứng dụng MoMo…

Từ ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả từ quản lý đến vận hành, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng thuận tiện hơn cho người dân TP. Chất lượng dịch vụ và mạng lưới hoạt động các tuyến xe buýt nội thành đã và đang đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bảng giá vé chín tuyến xe buýt nội thành Cần Thơ đang hoạt động: