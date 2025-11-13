Cần Thơ: Chuyển 2 tuyến xe buýt liền kề thành tuyến buýt nội thành 13/11/2025 18:12

(PLO)- Sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã chuyển hai tuyến xe buýt liền kề thành tuyến nội thành, nâng tổng số tuyến xe buýt nội thành lên 9 tuyến.

Cần Thơ hiện có 9 tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động

Theo Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ), từ ngày 1-7 (sau sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ), đơn vị quản lý chín tuyến xe buýt nội thành. Trong đó, gồm bảy tuyến xe buýt nội thành đang khai thác và hai tuyến liền kề được khai thác chuyển thành tuyến nội thành.

Như vậy, hiện nay, TP Cần Thơ có tổng cộng hơn 438,5km xe buýt nội thành; với khoảng 65 phương tiện xe buýt đời mới đang khai thác.

Cần Thơ hiện có 9 tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Chín tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm: Ba Láng - Ô Môn - ngã ba Lộ Tẻ; Ô Môn - Vĩnh Thạnh; ngã ba Lộ Tẻ - Kinh B - bến xe Kiên Giang; ngã ba Lộ Tẻ - thị trấn Cờ Đỏ; Cần Thơ - Giai Xuân - Phong Điền; Phong Điền - Lộ Tẻ Ba Se - Ô Môn; Ba Láng (quận Cái Răng cũ) - khu công nghiệp Trà Nóc - Ô Môn; Cảng hàng không Quốc Tế Cần Thơ - thị trấn Đại Ngãi (tỉnh Sóc Trăng cũ) và công viên Sông Hậu - thị trấn Kinh Cùng (Hậu Giang cũ).

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ cho biết, trung bình mỗi tháng, chín tuyến xe buýt nội thành vận chuyển từ 7.000-8.500 chuyến, doanh thu ước đạt hơn 1,3 tỉ đồng/tháng.

Đơn cử, tháng 9-2025, vận chuyển được 7.708 chuyến, với 64.020 hành khách, đạt doanh thu hơn 1,29 tỉ đồng. Trong tháng 10-2025, vận chuyển được 7.739 chuyến, với 68.190 hành khách, đạt doanh thu hơn 1,37 tỉ đồng.

Cũng theo Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ, với chín tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thời gian qua, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ đã triển khai đăng tải nhiều video tuyên truyền trên nền tảng Tiktok và bài đăng tuyên truyền, thông tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook, cập nhật thông tin liên tục tiếp cận đến người dân thông qua Fanpage “Cantho Bus”.

Cạnh đó, triển khai ứng dụng Chatbox trên ứng dụng Messenger Facebook trực tiếp phản hồi, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cách đón xe và chọn tuyến xe buýt phù hợp, giải đáp kịp thời thắc mắc, nhu cầu cần biết thông tin hoạt động của các tuyến xe buýt, trong tháng đã thực hiện nhiều lượt phản hồi thông tin, trao đổi với hành khách sử dụng dịch vụ.

Từ tuyên truyền, nhiều người dân đã thay đổi thói quen, chọn xe buýt là phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, vẫn còn một số người là công nhân ở các khu công nghiệp; học sinh, sinh viên vẫn sử dụng phương tiện xe cá nhân khi đi lại mà chưa ưu tiên lựa chọn xe buýt để đi lại.

Thời gian tới, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu và tổ chức tuyên truyền để thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Về hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng, TP Cần Thơ hiện có 1.623 điểm dừng, nhà chờ xe buýt, điểm trung chuyển, gồm: có 135 nhà chờ, bốn điểm trung chuyển và 1.484 điểm dừng xe buýt.

Chi tiết 9 tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động ở Cần Thơ

1. Tuyến Ba Láng - Ô Môn - ngã ba Lộ Tẻ (số hiệu tuyến: CT-01, CT-03): cự ly 62km; hoạt động từ 4 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày; tần suất: 30 phút/chuyến.

Hành trình: Ba Láng (Cái Răng) – Quốc lộ 1 cũ – đường 30 tháng 4 – đường Hòa Bình – đường Nguyễn Trãi – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Lê Hồng Phong – Quốc lộ 91 – Ô Môn - Quốc lộ 91 – Thốt Nốt – bến xe buýt Lộ Tẻ và ngược lại.

2. Tuyến Ô Môn – Vĩnh Thạnh (số hiệu tuyến: CT-05): cự ly 34km; hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày; tần suất: 60 phút/chuyến.

Hành trình: bến xe buýt Ô Môn – Quốc lộ 91 – đường 26 tháng 3 – đường tỉnh 922 cũ – Thới Lai – đường tỉnh 919 – khu di tích An Nam Cộng sản Đảng (Cờ Đỏ) – đường huyện 32 – Thới Đông (Chợ Nóc Bằng) và ngược lại.

TP Cần Thơ hiện có 1.623 điểm dừng, nhà chờ xe buýt, điểm trung chuyển. Ảnh: CHÂU ANH

3. Tuyến ngã ba Lộ Tẻ – Kinh B – Bến xe Kiên Giang (số hiệu tuyến CT-06): cự ly 58,7km; hoạt động từ 5 giờ 00 đến 17 giờ 30 hàng ngày; tần suất: 30 phút/chuyến.

Hành trình: ngã ba Lộ Tẻ – Quốc lộ 91 – Quốc lộ 80 – Kinh B – Quốc lộ 80 – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Mai Thị Hồng Hạnh – Quốc lộ 61 – bến xe Kiên Giang và ngược lại.

4. Tuyến ngã ba Lộ Tẻ - thị trấn Cờ Đỏ (số hiệu tuyến CT-07): cự ly: 36km; hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày; tần suất 60 phút/chuyến.

Hành trình: ngã ba Lộ Tẻ – Quốc lộ 91 – Thốt Nốt – đường tỉnh 921 – đường Hà Huy Giáp – thị trấn Cờ Đỏ và ngược lại.

5. Tuyến Cần Thơ – Giai Xuân – Phong Điền (số hiệu tuyến CT-08): cự ly 40km; hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 00 hàng ngày; tần suất 90 phút/chuyến.

Hành trình: công Viên Sông Hậu – đường Sông Hậu – cầu Ninh Kiều – đường Nguyễn Trãi – đường Hòa Bình – đường Mậu Thân – đường Trần Hưng Đạo – đường Hùng Vương – vòng xoay Hùng Vương – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Lê Hồng Phong – đường Nguyễn Truyền Thanh – đường tỉnh 918 – Giai Xuân – đường tỉnh 923 – đường Nguyễn Thái Bình – đường Phan Văn Trị – điểm trung chuyển Quảng trường thị trấn Phong Điền – đường tỉnh 926 (xã Trường Long) – khu di tích Ông Hào và ngược lại.

6. Tuyến Phong Điền – Lộ Tẻ Ba Se – Ô Môn (số hiệu tuyến CT-09): cự ly 46km; hoạt động: từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày; tần suất 60 phút/chuyến.

Hành trình: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ – đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Văn Cừ nối dài – đường Nguyễn Văn Linh (bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) – đường Nguyễn Văn Cừ nối dài – đường tỉnh 923 – đường Phan Văn Trị – điểm trung chuyển Quảng trường thị trấn Phong Điền – đường tỉnh 923 – Trường Lạc – Lộ Tẻ Ba Se – Quốc lộ 91 – đường Trần Hưng Đạo (quận Ô Môn) – đường 26 tháng 3 – Quốc lộ 91 – Ô Môn và ngược lại.

7. Tuyến Ba Láng – khu công nghiệp Trà Nóc – Ô Môn (số hiệu tuyến CT-11): cự ly 36km; hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17giờ 10 hàng ngày; tần suất 140 phút/chuyến.

Hành trình: Ba Láng (quận Cái Răng) – Quốc lộ 1A – bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ – Cầu Hưng Lợi – đường Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 91B – đường Nguyễn Chí Thanh – đường tỉnh 917 – khu công nghiệp Trà Nóc – đường tỉnh 920 – đường Đặng Thanh Sử – Quốc lộ 91 – đường Trần Hưng Đạo (Ô môn) – đường 26 tháng 3 – Quốc lộ 91 – Ô Môn và ngược lại.

8. Tuyến Công viên Sông Hậu – Kinh Cùng (số hiệu tuyến CT-12), cự ly 43km; hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày; tần suất 30 phút/chuyến.

Hành trình: Công viên Sông Hậu – đường Lê Lợi – đường Trần Văn Kéo – đường Nguyễn Trãi – vòng xoay Hùng Vương – đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo – đường 3 tháng 2 – cầu Đầu Sấu – đường tỉnh 923 – cầu Vàm Xáng – đường tỉnh 932 – đường tỉnh 931B – đường Nguyễn Trung Trực – đường 3 tháng 2 – đường tỉnh 929 – đường Tầm Vu (chợ Rạch Gòi) – Quốc lộ 61 – thị trấn Kinh Cùng và ngược lại.

9. Tuyến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ – thị trấn Đại Ngãi (số hiệu tuyến CT-14): cự ly 73km; hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 00 hàng ngày; tần suất 30-40 phút/chuyến.

Hành trình: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ – đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Văn Cừ nối dài – đường Nguyễn Văn Linh – đường 3 tháng 2 – đường Trần Hưng Đạo – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Trãi – đường Phan Đình Phùng – đường Nguyễn An Ninh – đường 30 tháng 4 – cầu Quang Trung – đường Quang Trung – Quốc lộ 1A – bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ – Quốc lộ 1A – đường Võ Nguyên Giáp – Cái Cui – thị trấn Mái Dầm – Quốc lộ Nam Sông Hậu – xã An Lạc Tây – xã Nhơn Mỹ – xã Song Phụng - Đại Ngãi – vòng xoay Quốc lộ 60 và Quốc lộ Nam Sông Hậu) – Quốc lộ 60 – bến xe khách Đại Ngãi và ngược lại.