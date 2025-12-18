Cần Thơ tận dụng lợi thế hiếm địa phương nào có để phát triển kinh tế 18/12/2025 16:44

(PLO)- TP Cần Thơ có lợi thế hiếm địa phương nào có được; cụ thể, có 5/6 tuyến cao tốc theo quy hoạch của vùng đi qua; là điểm giao của hai tuyến cao tốc trọng điểm.

Sau gần 3 năm triển khai, ngày mai (ngày 19-12), dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) sẽ chính thức khánh thành, mở ra một hành trình mới cho vùng đất phía Nam.

Người dân Cà Mau đặt nhiều kỳ vọng

Chiều 18-12, có mặt khu vực nút giao IC5 (thuộc địa bàn xã Vị Thủy, TP Cần Thơ), PV PLO ghi nhận có nhiều người dân địa phương tranh thủ đến tham quan, chụp ảnh cao tốc. Ông Lâm Quang Hưởng (ngụ xã Vị Thủy, TP Cần Thơ chia sẻ cuộc đời ông may mắn được chứng kiến một công trình lớn từ khi khởi công đến lúc khánh thành.

Ông Lâm Quang Hưởng tranh thủ chở vợ và hai đứa cháu đi ngắm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày khánh thành. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Hưởng cũng như nhiều người dân địa phương khu vực Vị Thanh, Vị Thủy bày tỏ vui mừng khi cao tốc hoàn thành. Ảnh: CHÂU ANH

“Tận mắt nhìn công trình cao tốc dần hình thành từ những miếng ruộng, rồi con đường dần hoàn chỉnh cảm giác nôn nao lắm. Khi thấy đường hoàn thành tôi cũng như nhiều người khác rất vui, vì từ nay địa phương có thêm một tuyến cao tốc, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Hôm nay tôi tranh thủ đưa vợ và hai cháu ra đây ngắm, chứ ngày mai thông xe rồi, xe máy không thể lên được nữa” - ông Hưởng phấn khởi nói.

Ông Hồ Văn Tuấn (ngụ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) cho rằng: “Có đường cao tốc này rồi, bà con đi lại thoải mái hơn, hàng hóa đi nhanh hơn, khách du lịch đến Cà Mau nhiều hơn, cuộc sống bà con ở đây nhờ vậy sẽ tốt hơn”.

Chị Lê Thị Quỳnh Như (quê quán xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) kể tôi sinh ra và lớn lên ở nơi cuối trời Tổ quốc. Sau này, vì cuộc sống phải rời quê lên Cần Thơ mưu sinh, nhưng nhớ quê,nhớ nhà lắm. Mỗi dịp lễ tết, từ Cần Thơ về đến nhà tôi trải qua ba chuyến xe và hai chuyến đò, có khi đi hơn nửa ngày.

"Khi biết cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành, tôi vui lắm, vì từ nay đường về nhà sẽ gần hơn, tôi sẽ có cơ hội nhiều hơn để về thăm quê. Tôi cũng mừng là từ nay hàng hóa, thủy hải sản nơi quê nhà tôi sẽ có nhiều cơ hội, rồi đời sống bà con sẽ khấm khá hơn; các em các cháu cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc ở các TP lớn mà không còn e ngại khoảng cách địa lý" - Chị Như chia sẻ thêm.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km và gần 26km tuyến nối, khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành ngày 19-12-2025. Ảnh: CHÂU ANH

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km và gần 26km tuyến nối, khởi công ngày 1-1-2023; đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Điểm đầu dự án thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).

Dự án hoàn thành đáp ứng mong mỏi của hàng triệu người dân ĐBSCL. Cùng với đó, tuyến đường góp phần mở ra cơ hội mới để kết nối nhanh chóng, thuận tiện giữa các địa phương trong vùng với TP.HCM. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, thương mại của vùng.

Cần Thơ sẽ tận dụng lợi thế hiếm địa phương nào có được

Đánh giá về tầm quan trọng của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, ông Trương Cảnh Tuyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ trước hết, cần phải khẳng định rằng trong thời gian gần đây Trung ương đã quan tâm đầu tư nhiều dự án quan trọng tại ĐBSCL; đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng.

Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của vùng, như: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Rạch Miễu 2, cầu Mỹ Thuận 2…

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau góp phần mở ra cơ hội mới để kết nối nhanh chóng, thuận tiện giữa các địa phương vùng ĐBSCL với TP.HCM. Ảnh: CHÂU ANH

“Dự án mở ra không gian phát triển mới, chuỗi giá trị mới cho nông sản, thủy sản, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, nâng cao giá trị về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Từ đó, góp phần cải thiện đời sống người dân thông qua tăng thu nhập, tiếp cận dịch vụ công tốt hơn. Qua đó, sẽ góp phần giữ người lao động ở lại địa phương, không phải di cư đi TP.HCM, Đồng Nai để tìm kiếm cơ hội việc làm như thời gian qua” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định.

TP Cần Thơ có lợi thế hiếm địa phương nào có được; cụ thể, có 5/6 tuyến cao tốc theo quy hoạch của vùng đi qua; là điểm giao của hai tuyến cao tốc trọng điểm. Ảnh: BÌNH AN

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cũng cho rằng TP được một lợi thế hiếm địa phương nào có được. Đó là: Cần Thơ có năm trong số sáu tuyến cao tốc theo quy hoạch của vùng đi qua; trong đó trung tâm của Cần Thơ là điểm giao của hai tuyến cao tốc trọng điểm là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Điều đặc biệt này đã mở ra nhiều không gian phát triển mới cho địa phương tăng lợi thế cạnh tranh của thành phố.

“TP sẽ tận dụng lợi thế, có quy hoạch kết nối vào các nút giao của cao tốc, để khi các dự án cao tốc hoàn thành TP sẽ khai thác ngay hệ thống đường giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương. Cần Thơ cũng sẽ quy hoạch và bố trí các không gian phát triển mới, như: khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị dọc theo tuyến cao tốc, từ đó thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thêm.