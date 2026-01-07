Vụ lùm xùm Dự án nuôi em Nghệ An: Đã có 10 trường báo cáo sự việc 07/01/2026 18:23

(PLO)- Trước những thông tin thiếu tường minh về Dự án nuôi em Nghệ An, ngành giáo dục tỉnh đã yêu cầu các trường báo cáo và phối hợp với công an vào cuộc làm rõ.

Chiều 7-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã cung cấp thông tin về những phản ánh liên quan đến “Dự án nuôi em Nghệ An”.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết dự án do một nhóm thiện nguyện tự tổ chức, triển khai khoảng 2–3 năm nay và không thông qua Sở. Nhóm này trực tiếp làm việc với các trường.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Trước thông tin cho rằng dự án có dấu hiệu bất cập, thiếu minh bạch, bà Loan nói: "Vừa qua, trước các thông tin phản ánh liên quan đến nội dung Dự án nuôi em ở Nghệ An bất cập và chưa được tường minh, chúng tôi đã thực hiện phối hợp với bên công an và có văn bản triển khai xuống các trường yêu cầu các trường báo cáo. Hiện nay, theo số liệu các trường báo cáo thì có 10 trường trên địa bàn có dự án nuôi em. Các tổ chức thiện nguyện chủ yếu hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh ở huyện Kỳ Sơn (cũ) và Tương Dương (cũ). Thống kê ban đầu có 10 trường có dự án và chúng tôi đang tiếp tục cho thống kê. Hiện nay Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có báo cáo trao đổi với ngành công an để phối hợp làm việc những nội dung liên quan đến hoạt động thiện nguyện, cụ thể là liên quan đến Dự án nuôi em ở Nghệ An".

Theo giới thiệu, dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tiểu học vùng khó, mỗi em khoảng 200.000 đồng/tháng, ăn 4–5 bữa/tuần. Tuy nhiên, phản ánh từ cơ sở cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, mô hình vận hành dự án bị phản ánh thiếu minh bạch về dòng tiền. Mạnh thường quân chỉ cần nhắn tin fanpage hoặc liên hệ cá nhân phụ trách dự án để đăng ký “nuôi em”, được cấp mã và chuyển tiền trong 24 giờ. Phần lớn giao dịch được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân bà Đỗ Thị Nga.

Ngoài ra, mỗi điểm trường có nhóm Zalo riêng, khiến mạnh thường quân không có cơ chế đối chiếu, kiểm tra chéo danh sách và số tiền đóng góp.